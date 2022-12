El enigmático posteo que hizo Lali Espósito para referirse al amor durante el 2022

Un año inigualable fue el 2022 para Lali Espósito, con grandes logros profesionales y personales, y una fama que va cada vez más en ascenso.

Lali Espósito y su balance del 2022. Foto: Lali Espósito

Sin embargo, un reciente posteo de la cantante “sacudió” a sus fans en redes sociales. Y es que la publicación llenó de dudas a sus seguidores, que no pasaron por alto el detalle.

Cuál fue el enigmático posteo de Lali Espósito en redes sociales

El mensaje, como era de esperarse, no pasó inadvertido. La joven artista se refirió a su 2022 y en particular al amor, y publicó: “2022... ¿qué decirte, amor? Ay, ay, ay, ay, ay”.

Hasta allí, todo “normal”, pero lo que más sorprendió fue el acompañamiento que le hizo a esas palabras con emojis. Y es que Lali agregó corazones, caritas enamoradas y un anillo de compromiso.

El enigmático posteo que hizo Lali con un emoji del anillo. Foto: @lalioficial

La repercusión en las redes por el mensaje de Lali Espósito

En seguida, la repercusión se hizo sentir: “¿Qué es ese anillo?”; “¿Hay algún mensaje secreto en esos emojis?”; “¿Debería analizar el por qué un anillo en esos emoji? Jajaja Ay, ay, ay, Mariana me vas a dar un infarto”; “El anillo... Me parece que hay algo que no nos estás contando”; se pudieron leer en algunos comentarios.

A pesar de la duda, muchos usuarios tuvieron la “destreza” de darse cuenta de que este miércoles es el Día de los Inocentes, por lo que podría simplemente tratarse de una broma de Lali, antes que un anuncio de que está comprometida.

“Te amo, La, pero si es algo referido a hoy no voy a caer, pero voy a fingir demencia”; “Es día de hacer bromas”, comentaron algunos de sus fans.

Cierto o no, lo real es que el posteo de Lali generó mucha intriga, y es que la artista es una gran influencer en redes sociales, y cuenta con más de 11 millones y medio de seguidores.