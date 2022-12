Vestido escotado con brillos y microbikini debajo para Lali Espósito: “Carrete de este lookazo”

Lali Espósito regresó al país luego de haber asistido a los partidos de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, evento en el que tuvo un momento destacado al cantar el Himno nacional en la final del campeonato.

Pero, Lali Espósito sigue demostrando que no necesita de grandes escenarios para impactar con sus looks que marcan tendencia no solo entre sus seguidores, sino también entre sus amigas y colegas del medio.

Lali Espósito de viaje por Europa enamoró a todos Foto: instagram/lalioficial

Lali Espósito, vestida de fiesta

A tono con la semana de festejo que se vive no solo en Argentina sino en todo el mundo con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, Lali Espósito subió a sus redes un outfit en total plateado ideal para esta época de fiesta.

Lali Espósito siempre glam.

La cantante se sumó a la tendencia de esta temporada y posó con un vestido a puro brillo. El outfit, bien al cuerpo, con un escote super profundo, dejó al descubierto sus hombros y espalda. La parte de arriba del atuendo se ve semi transparente y por eso Lali lo combinó con una microbikini negra.

Lali Espósito luce muy sensual su cola de caballo. Foto: instagram

Para el pelo, eligió una cola de caballo bien tirante como las que se usan ahora y que sus tutoriales son furor en TikTok. Para el resto de la cola, Lali lució una extensión en negro azabache.