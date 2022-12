Diosa: las 4 microbikinis de Lali Espósito que la rompen en Instagram y son furor en el verano.

Lali Espósito no solo es una diosa en el escenario, también lo es en las redes sociales, donde sorprende con sus looks y estilo en cada una de sus publicaciones. Por esa razón, no es sorpresa que los más jóvenes la tomen como inspiración para sus looks en cada temporada.

El verano comenzó y Lali tiene cuatro opciones de microbikini que ya son furor, sea por su color o diseño. Hacemos un recorrido por cuatro de los outfits para pileta o playa que ha lucido la cantante y que son opciones perfectas para los días de calor.

Cuatro microbikinis de Lali Espósito que la rompen en Instagram

Lo clásico nunca falla: con una microbikini negra, Lali se fotografió desde con una microbikini negra, Lali se fotografió desde el mar de Israel . Además, escogió un sombrero veraniego y lentes oscuros de marco cuadrado para completar su look playero.

Lali Espósito posando con una microbikini negra clásica. Foto: Instagram

Estampados minimalistas: con una microbikini blanca con pequeñas rayas negras y un par de : con una microbikini blanca con pequeñas rayas negras y un par de zapatillas deportivas blancas , Lali posó desde un inflable sobre el agua y se llevó cientos de corazones rojos.

Lali Espósito desde la pileta con una microbikini estampada minimalista. Foto: Instagram

Los colores saturados están de moda: Espósito vistió : Espósito vistió una microbikini azul Francia de dos piezas que constaba de un corpiño triangular clásico y una bombacha vedetina con aros metálicos en las tiras que ornamentaban la prenda.

El animal print siempre está presente: Lali apostó por : Lali apostó por una microbikini de animal print , de estampado, que simula la piel de un leopardo. A esta le agregó un par de lentes con ese toque también animal print y una pañoleta en su cabeza en tono rosa.