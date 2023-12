Lali Espósito compartió un mensaje por la diversidad en la previa de la asunción de Javier Milei

Lali Espósito es una de las artistas más exitosas del país, con una carrera que empezó desde muy chica y logró conquistar al público del mundo. Sin embargo, este año también recibió muchas críticas al hablar de las distintas temáticas de la sociedad.

La artista estuvo en el ojo público cuando comenzaron las elecciones presidenciales y manifestó su postura política frente al que ahora es el presidente del país. Lo que generó que reciba amenazas y mensajes de insultos en las redes sociales.

Sin embargo, la cantante siempre se mostró sincera y opinó en todo momento, más allá de las críticas. Una de las consultas que recibió fue que cuando ganó Javier Milei, muchos creyeron que se iba a ir de Argentina, pero ella desmintió.

La polémica foto que subió Lali en Instagram antes de la asunción de Javier Milei

La artista volvió a usar sus redes sociales para expresarse en el importante momento político que vive el país este 10 de diciembre. Por medio de sus historias subió una imagen de una bandera con su rostro y los colores de la diversidad y comunidad LGTBIQ+.

La polémica foto que subió Lali Espósito antes de la asunción de Milei Foto: instagram

La publicación se dio en la previa a la asunción del nuevo presidente, lo que generó polémica ya que la artista volvió a dejar en una indirecta su opinión y manifestar su apoyo y cariño a la comunidad LGTBIQ+.

Lali Espósito enumeró las razones por las que elige vivir en Argentina

Después del triunfo del nuevo presidente corrió el rumor de que Lali se iba a ir del país. Sin embargo, la artista dejó un “like” en un tweet en el que ella contaba las razones por las que vive en Argentina.

“Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no, porque me lo gano”, comentó Lali.

“Y con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este, trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado” agregó en la entrevista que dio.

Por último, señaló: “Y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina”.