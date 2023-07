¿La verdadera ganadora? Esto es lo que se llevaría Meghan si se divorcia del príncipe Harry

Los rumores de un inminente divorcio entre Meghan Markle y el Príncipe Harry no han dejado de acrecentarse en las últimas semanas. Si bien el supuesto final del matrimonio de los duques de Sussex no pasa, por ahora, del terreno de la especulación, a la espera de una confirmación oficial, esto no ha evitado que tanto los seguidores de la pareja como los medios se pregunten qué tanto hay de real.

Es así como, entre suposiciones y especulación, entra en cuestión un hecho que podría ser clave en caso de confirmarse una separación: el patrimonio en común de la pareja. Es que los Sussex tendrían que dividir sus fortunas y contratos firmados como matrimonio, un problema no menor. Además, se asegura que Meghan ya habría marcado el terreno y hecho una petición muy particular a Harry.

Cómo se dividiría la fortuna de Harry y Meghan

Los duques de Sussex estarían, supuestamente, próximos a divorciarse debido a problemas económicos tras la pérdida del millonario contrato que habían firmado con Spotify. Alejados también de la seguridad económica que les proveía ser parte de la realeza, las discusiones habrían ganado lugar y mucho se especula de que las diferencias son irreconciliables.

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Foto: Familia Real Británica

Aunque el fin del contrato con Spotify les habría hecho perder cerca de 20 millones de euros, y que Harry ya no perciba los 6 millones anuales de parte del rey, ambos aún tienen una gran fortuna, fruto de lo que han ganado en los últimos años y a herencias, en el caso del príncipe. Se estima que la riqueza del hermano de William ascendería a unos 35 millones de euros.

Claves en su buen pasar económico han sido las herencias que obtuvo tras el fallecimiento de la Reina y de su madre, Lady Di, por los que habría percibido 18 millones en total. Además, se estima que su libro de memorias le ha embolsado unos 20 millones de euros.

Por su parte, se estima que Meghan logró amasar cerca de 4 millones de euros como actriz, mientras que ambos como pareja firmaron un contrato con Netflix de 100 millones. Por esto, estarían lejos de la bancarrota, y en caso de una división de bienes, ninguno de los dos quedaría exactamente “en la calle”.

La condición que Meghan le habría puesto a Harry

El escándalo real también indicaría que Meghan habría pedido una enorme cifra para firmarle el divorcio al hijo menor de Lady Di. Según medios europeos, Meghan estaría dispuesta a poner fin al vínculo si hay una cláusula que estipule que le corresponden 80 millones de dólares para mantenerse ella y sus hijos.

Meghan habría puesto una millonaria condición para el divorcio Foto: Velvet

Se asegura, además, que la millonaria condición habría puesto intranquilo al Rey Carlos III quien, se dice, incluso pelearía por la custodia de sus nietos. Entre tanto, se cree también que en caso de una separación, la corona le habría prometido a Harry que podría recuperar sus privilegios reales.

En el caso de un hipotético divorcio, la hasta ahora feliz pareja no solo debería dividir sus bienes sino que, probablemente, entraría una ardua pelea por la tenencia de Archie y Lilibet, sus hijos. Ambos figuran con sus títulos reales en la página oficial de la corona, y esto podría dar pie a reclamos desde el Reino Unido.