¿La nueva Kim Kardashian? Meghan Markle ya comparte peluquero y personal trainer.

Si bien la vida de Meghan Markle estuvo siempre atravesada por los medios de comunicación y el escándalo, desde su ingreso a la familia real británica como la pareja del príncipe Harry, sin dudas fue un terremoto de emociones. Si bien la pareja decidió dar un paso al costado de la vida real, las polémicas siguen en su órbita.

Actualmente la actriz estuvo siendo muy vinculada con Kim Kardashian, la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, una de las familias más millonarias del mundo. Kim es una super estrella y algunos medios aseguraron que Markle iría por ese camino, dejando atrás cualquier protocolo que hubiera tenido que cumplir alguna vez Meghan.

Harry y Meghan Markle, en 2022. (AP/Matt Dunham, Pool/Archivo)

Las coincidencias entre Kim Kardashian y Meghan Markle

Desde The Sun, un medio inglés, aseguraron que la vieron con un nuevo guardaespaldas. El mismo que habría trabajado para Kim Kardashian en 2016. Sucede que hace un tiempo la pareja despidió a Alberto Álvarez, quien se encargaba de su seguridad, luego de las condenas por manejar alcoholizado y una denuncia de violencia doméstica.

La empresaria causó sensación en las redes sociales con su look chic elegante / Foto: Instagram Foto: Kim Kardashian

“Estos son tipos que provienen de un pequeño grupo de guardaespaldas de élite, con antecedentes policiales o militares. Por lo general, si es lo suficientemente bueno para trabajar para estrellas de alto perfil, no es inusual que sea buscado”, dijo otro de los exguardaespaldas de Kim.

Oprah Winfrey entrevistó a Meghan Markle y al Príncipe Harry. (AP)

Otra de las coincidencias entre las famosas es que ambas tuvieron su propio reality show sobre su vida, material que sigue circulando en las redes sociales y está disponible en diferentes plataformas de streaming.

Las lágrimas de Kim Kardashian en el adelanto de la nueva temporada de su reality Foto: captura youtube

Sin embargo, una de las mayores casualidades es que las dos trabajaron con el peluquero, Michael Silva, quien se encargó de looks de ambas y también tienen el mismo entrenador personal, Tracy Anderson. Si bien Meghan prefiere tener más intimidad, desde que se apartó de la corona no está pudiendo lograrlo y su vida se parece cada vez más a la de la empresaria.