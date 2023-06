La reacción de Nicole Neumann luego de que trascendiera la supuesta denuncia de su hija mayor

Esta tarde explotó la versión acerca de una denuncia que Indiana Cubero (14), la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, habría denunciado a su madre por “violencia familiar”. La modelo no habló sobre lo sucedido pero dejó algunos mensajes subliminales en sus redes sociales.

Por un lado, publicó una grabación de sus otras dos hijas, Sienna y Allegra, luciendo indumentaria en el marco de un acción comercial, como suele hacer. “Ellas y sus looks”, escribió.

Sienna y Allegra, las dos hijas menores de Nicole. Foto: Instagram

También compartió en sus stories una publicación de Milagros Brito, la expareja de Roberto García Moritán, el actual marido de Pampita, en la que se ve cómo preparaban una obra teatral en la que participa Allegra con el grupo del colegio al que concurren las tres niñas.

El mensaje de Nicole en redes Foto: Instagram

Cabe mencionar que el fin de semana el exfubolista y Mica Viciconte acompañaron a Indiana a la obra de teatro de su curso y lo compartieron en las historias. En esa ocasión, y sin que se conociera la novedad legal, sorprendió la ausencia de la jurado de “Los 8 escalones”.

El mensaje de Nicole en redes Foto: Instagram

Este lunes, Nicole publicó dos frases. Una sobre Escorpio, su signo del zodíaco, que rezaba: “Tus palabras no son en balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías: es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tú siempre vas con la verdad por delante”.

Por otro lado compartió una en inglés, un poco más dura. Su traducción decía: “Cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás”.