Así luce hoy Helena, la sobrina de Nicole Neumann que sigue sus pasos en modelaje

Nicole Neumann es una de las modelos más reconocidas del país y a medida que sus hijas y sobrinas van creciendo, se perfilan para seguir sus pasos. Por ahora, la que más está brillando es Helena, una de sus sobrinas. La joven es hija de Geraldine Neumann y Jorge Otamendi y tiene un hermano, Matías de 12.

La adolescente de 17 años está incursionando en el mundo del modelaje, rodeada de mucho apoyo por parte de sus padres. Hace poco tiempo se incorporó en la agencia Pink para poder caminar por las pasarelas, aunque uno de sus sueños desde muy pequeña siempre fue ser cantante. Ese gusto lo heredó de su padre.

Helena hizo sus primeras campañas publicitarias. Foto: Instagram

Así está hoy Helena, la sobrina de Nicole Neumann

Helena Otamendi tiene su cuenta personal de Instagram en público y su feed es digno de admirar. Con poco más de 7.100 seguidores, la joven comparte a diario diferentes fotos con un estilo muy definido y sus publicaciones varían entre sesiones de fotografía, algunos clips cantando y poco más.

Helena hizo una producción de fotos y la descoció en Instagram. Foto: Instagram

“Me impresiona lo profesional y responsable que es, confiamos plenamente en sus valores, su educación y sus creencias”, aseguró Geraldine en diálogo con la revista Caras. “A los doce empecé a estudiar guitarra y piano, ahora además compongo y este año voy a producir mis propios temas”, contó Helena.

Helena en una producción. Foto: Instagram

“Desde hace dos años me tomo más en serio lo del modelaje, intento hacer todo de a poco, sin descuidar el colegio”, agregó la joven que ya hizo sus primeras campañas publicitarias. “Mis padres me ayudan mucho y estoy super agradecida. Eso sí, el año que viene me encantaría trabajar en el exterior”, confesó Otamendi.

Helena desfilando. Foto: Instagram

Luego, se refirió a su carrera en las pasarelas: “Del modelaje me gusta todo, sobre todo los desfiles porque se trata de un trabajo en equipo, y cada vez que salís, jugás a hacer un personaje que te genera adrenalina”.