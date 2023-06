La reacción de Cristina Pérez al enterarse que su pareja, Luis Petri, acompañará a Patricia Bullrich en la fórmula

Luis Petri acompañará como vice a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del 13 de agosto. La noticia fue recibida con sorpresa por su pareja, la periodista Cristina Pérez, quien habló en un programa de radio al respecto.

El exdiputado nacional de la UCR era muy codiciado tanto por el espacio que representa en la provincia como por Unión Mendocina, ya que venía de competir en las PASO provinciales y obtuvo un resultado que superó las expectativas: cosechó casi el 17% de los votos, detrás de Alfredo Cornejo, que reunió cerca del 26%.

Luis Petri dirigente mendocino del partido de la Union Cívica Radical Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

Esta espléndida performance fue un factor determinante para que Bullrich se fije en Petri para un puesto por el que “competían” el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, y el senador formoseño Luis Naidenoff, también radical.

La periodista y Luis Petri

Lo cierto es que no fueron solamente los miembros del partido de Bullrich, ni tampoco los especialistas de política quienes expresaron sus diversas opiniones al respecto, sino que también Cristina Pérez tuvo una particular reacción al enterarse de esta noticia.

Cuál fue la reacción de Cristina Pérez

Ni bien se enteró que Luis Petri acompañará la fórmula de Patricia Bullrich en las primarias nacionales de Juntos por el Cambio, su pareja, Cristina Pérez se mostró sumamente sorprendida: “Estoy un poco shockeada”, expresó la periodista.

Fue en declaraciones para Radio Rivadavia donde la periodista se explayó respecto a lo que pensó ni bien se enteró de la noticia: “Me explotó el teléfono, me llamaban de mi familia, pensé que pasaba algo. Estoy en shock porque no lo veo a Luis desde el mediodía. Evidentemente pasaron cosas. Obviamente se esperaba que fuera entre hoy y mañana la definición, pero estoy en shock, no sé qué decir”, manifestó Pérez.

“No sé qué decir, por su carrera estoy feliz porque fueron dos años en el llano luchando para obtener la confianza de los mendocinos, pero seguramente ni él se imaginaba que esa elección lo iba a poner en un punto competitivo para llegar a una nominación como esta”, señaló la pareja de Luis Petri, con quien se comprometió en mayo pasado.

La periodista contó como es su relación con el hijo de Luis Petri

“La verdad que pensando un poco lo que conozco de su carrera sé que trabajó muchos años con Patricia Bullrich en temas de seguridad, él es experto en seguridad, y trabajó con ella muchos años en la reforma del código penal, calculo que ese es un tema y también la confianza entre ellos”, sentenció la periodista de 49 años.