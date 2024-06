La picante respuesta de Ricardo Darín a Alejandro Fantino por llamarlo “vende humo”

La pelea menos pensada del espectáculo: Ricardo Darín vs Alejandro Fantino. El actor argentino y el conductor de televisión tienen un enfrentamiento personal que trascendió y se volvió público hace algunos meses. Ahora el protagonista de Nueve Reinas salió a hablar y le respondió al periodista deportivo.

Meses atrás, Alejandro Fantino sembró la polémica durante un programa de streaming. En ese contexto, el periodista contó una intimidad y le hizo un reclamo público a Ricardo Darín sobre su postura en lo que respecta al financiamiento del INCAA.

Al aire, Fantino recordó la vez que en una entrevista en Animales Sueltos, Darín había contado que rechazó un importante papel en Hollywood para poder estar con su familia. “Yo me quería volver a mi casa, hacía 6 meses que estaba haciendo teatro en Madrid, me quería venir a estar con mi mujer y mis hijos”, explicó, a lo que Fantino le consultó: “¿Vos sabés la guita que podías haber ganado ahí?”, y Darín no dudó en responder: “¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para vivir mejor de lo que yo vivo? Yo me pego dos duchas calientes por día”.

En medio de la polémica por los dichos del actor sobre el INCAA, el conductor de televisión soltó su picante comentario: “Me dijo ‘a mí me gusta solamente pegarme dos duchas con agua caliente al día’, y yo a los tres días lo veía jugando en el club Vilas Racquet al que no podía entrar con el BMW”.

“Entonces digo ‘che, me estarían faltando solamente las dos duchas de agua caliente’, evidentemente no solamente le alcanzan las dos duchitas de agua caliente. Y entiendo que acá hay poco cine en el último tiempo, pero mucho humo. Yo ya no me como más ni una. Aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo”, cerró Fantino cuestionando la moral del actor.

La respuesta de Ricardo Darín a los dichos de Alejandro Fantino

Recientemente, Ricardo Darín recogió el guante y respondió a las declaraciones de Alejandro Fantino. “Un poco me sorprendió, pero las personas cambian. Tampoco él me debía nada”, sostuvo al ser consultado en el ciclo A la tarde (América).

“No entendí muy bien el por qué de eso, porque primero que no es verdad que tuviera un auto que chocara contra los árboles, pero salgamos de acá, porque no le contesté en su momento, no lo voy a hacer ahora”, dijo el actor acerca de los dichos del periodista.

Luego, aclaró su postura respecto al INCAA: “O no se entendió bien lo que quise decir, o no me supe explicar, puede ser. Yo decía que básicamente responsabilizar a los artistas en general por períodos largos donde las cuentas no cierran me parecía un poco perverso por un lado, imprudente e injusto, porque en realidad se debe a muchas otras cosas”.

Sobre la polémica que se generó tras sus declaraciones, afirmó: “Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y dijeron ‘córtenle las piernas al bastardo’ y mandaron a algunos muchachos”. Para cerrar con el tema hizo una última aclaración. “No me molestan las críticas, me molesta cuando se miente” declaró Ricardo Darín.