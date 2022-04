En el 2019 cuando cumplió los 18 años, Anna del Boca denunció a su papá, Ricardo Biasotti, por abuso sexual. Desde entonces su vínculo se cortó por completo y la relación continúa a través de los abogados, es por eso que la hija de Andrea del Boca está decidida a cambiar su apellido para usar el de su mamá.

Este martes, la protagonista de la remake de “Perla Negra” en su edición digital tuvo una nueva audiencia en la Justicia para poder modificar su identidad ya que quiere eliminar su segundo nombre (Chiara) y el apellido de su padre para llamarse Anna del Boca. “Yo quiero llamarme Ana del Boca. Ahora tengo el apellido de una persona a la que no le conozco más que la cara. Nunca hubo entre nosotros un vínculo de padre e hija y mi deseo es este”, reveló en “Socios del Espectáculo”.

Andrea del Boca con su hija Anna Foto: Instagram/andreadelboca

En ese sentido, Rodrígo Lussich remarcó que al modificar su nombre está renunciando también a los derechos sucesorios de su padre, por lo que llegado el momento no tendría acceso a la herencia, pero la joven actriz se manifestó firme: “Hasta le hago un favor... la verdad es que tampoco me interesa. Mi vida no pasa por ahí”.

Cómo sigue la causa por abuso sexual de Anna del Boca contra Ricardo Biasotti

El juzgado Criminal y Correccional N°43 determinó en febrero la falta de mérito para Ricardo Biasotti, y en marzo, la Sala Séptima de la Cámara lo ratificó sin embargo, Anna aclaró que “la causa sigue su curso”. Lo que se dictó no tiene nada que ver con el sobreseimiento, es un paso intermedio, como que no hay pruebas para acusar ni para no acusar. Repito, sigue su curso”, insistió.

Anna del Boca continúa con la batalla judicial contra su padre.

Así mismo cuestionó las intenciones de “revinculación” de su padre y aseguró que solo se trata de una estretegia mediática. “Siento que es algo para las cámaras y que no tiene nada que ver con la realidad. De todos modos, hice terapia y puedo decir que hice las pases con la situación. No siento nada por él, ni odio, ni nada. Para mí, es un capítulo cerrado”, sostuvo.