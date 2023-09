Anna Chiara del Boca sabe como llevar el papel de influencer. Es que la actriz no cuenta solo con un gran caudal de seguidores por ser la hija de Andrea del Boca, sino que suele mostrar su arte y debes en cuando sube un picante posteo.

Para sus más de 80 mil seguidores suele compartir imágenes de su rutina, viajes y sus trabajos, aunque esta vez decidió subir una serie de fotos donde lució un llamativo microbikini con un especial detalle que volvió locos a sus fans.

Anna del Boca posó en bikini con un detalle de su madre Foto: web

Ana Chiara del Boca posó en microbikini con un detalle muy especial

Anna del Boca no deja de enamorar a sus seguidores en Instagram. Es que la actriz supo como ganarse los miles de likes que le regalan gracias sus posteos compartiendo su arte o sus extravagantes outfits.

Pero en esta ocasión llamó aún más la atención al subir unas fotos desde la playa, donde se encuentra de vacaciones. La hija de Andrea del Boca lució una microbikini con brillitos y con alguna foto aprovechando para mostrar su espectacular figura, pero eso no fue el principal atractivo, sino que en esa foto se ve una mano que sería la de su madre.

EL LOOK DE BARBIE QUE ELIGIÓ ANNA CHIARADEL BOCA

La hija de Andrea del Boca eligió un look al estilo barbiecore para ir a ver la película. En su look destacó el color rosado claro, eligió un vestido musculosa minifalda con detalles de encaje en el pronunciado escote.

A lo que le agregó unas medias can can color negro que contrasta a la perfección con el look elegido. Arriba combinó con una camisa larga a rayas en color rosa y blanco, que lo lleva abierto y deja ver el vestido.

Anna del Boca Foto: instagram/annadelboca

Para completar el estilismo dejó el pelo suelto con raya al medio y eligió un anteojo traslúcido con bordes rosa y un collar plateado. La publicación rápidamente obtuvo miles de ‘me gustas’ y comentarios resaltando la belleza de la joven actriz.