Vanesa Aranda, así se llama la mamá de El Noba, el cantante argentino de cumbia que falleció en junio de este año luego de un desafortunado accidente de moto. A pesar del difícil momento, la madre del músico intenta seguir adelante y continúa con su trabajo como pastelera profesional, labor que ejerce hace años.

Con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@vanesa.aranda.731), Vanesa comparte cada uno de sus trabajos y en todos se puede ver la dedicación que tienen. En este caso, trabajó especialmente para hacerle una mesa dulce a Barby Silenzi.

La mesa dulce que hizo la mamá de El Noba. Foto: Instagram

Con motivo del cumpleaños número 7 de Elena, la hija que la bailarina tuvo con Francisco Delgado, decidió contratar a Vanesa para que se encargue de lo más importante de una fiesta: la comida.

La torta para el cumpleaños de la hija de Barby Silenzi. Foto: Instagram

La mesa dulce. Foto: Instagram

“Hoy estuve en el cumple de ELENA temática ‘Encantada’”, escribió en un posteo Aranda. En el mismo compartió varias fotos de la torta, galletas con espectaculares decoraciones, pop cakes y más.

Las espectaculares galletas de la mamá de El Noba. Foto: Instagram

La mamá de El Noba recordó a su hijo

Con tan solo 25 años, Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, falleció el pasado 3 de junio luego de estar internado en terapia durante diez días en Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner tras haber sufrido un accidente mientras circulaba con su moto.

“Esta semana fue terrible, se acerca la fecha y me pongo peor porque recuerdo lo que pasó. Es muy difícil para todos”, dijo su mamá en diálogo con TN el pasado 2 de julio. “¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”, agregó.

Aranda y su hijo en el backstage de uno de los últimos recitales que dio El Noba. (Gentileza Vanesa Aranda/TN).

“Es imposible no llorar, ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. No puse cuadros ni nada de las cosas que nos regalaron porque me hace mal. Las veo y soy un mar de lágrimas”, dijo Vanesa al ser consultada sobre los regalos que le hicieron tras el fallecimiento.