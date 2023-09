La fuertísima frase de Norberto Marcos sobre Fátima Florez: “Me costó cuatro stents y dos bypass”.

La reciente confirmación de la relación de Fátima Florez con Javier Milei y el fin de su relación con Norberto Marcos han sido el tema de conversación en los medios y las redes sociales, especialmente teniendo en cuenta los 22 años que la humorista estuvo con su expareja, quien también fue su productor artístico.

Durante el tiempo que la actriz y el productor estuvieron juntos, no solo construyeron una relación personal, sino que también forjaron una exitosa carrera artística, cosechando éxitos y ganancias considerables a través de sus espectáculos y giras que terminó con el final de su relación.

Fátima Florez y Norberto Marcos confirmaron en el mes de abril que terminaron su relación.

Se ha hablado mucho sobre Norberto, hasta se aseguró que el productor le habría hecho una especie de “brujería” a Fátima para alejarla del candidato presidencial. Sin embargo, recientemente, Norberto decidió romper el silencio y compartir sus sentimientos en el programa “Socios del Espectáculo”. En esta aparición, reveló cómo se encuentra tras la ruptura, que afecta no solo su vida amorosa sino también su relación laboral.

Qué dijo Norberto Marcos sobre Fátima Florez

Según palabras de Norberto dichas por Adrián Pallares: “Él está triste, hemos contado que está difícil su situación anímica más que nada. Aparentemente, todo lo que tenga que ver con los papeles lo estarían ordenando, como contó también un poco Nancy acá. Él ya habló con abogados, llegado el caso, a ver qué va a pasar. Pero bueno, lo que tiene que ver con el derecho de autor, ya lo explicamos, es irrenunciable. No es que Fátima está cediendo algo, sino que es irrenunciable. Si él es el autor del espectáculo, va a poder seguir cobrando lo que tenga que cobrar”.

Luego explicaron desde el programa: “Ayer nos pusimos en contacto con él y él quiso aclarar algunas situaciones. Y ahí tenemos la palabra en exclusiva de Norberto”.

Por su parte, Rodrigo Lussich procedió a leer el chat de Marcos. “No fue nada fácil, siempre la cuidé. Y me costó, dice, por Fátima y por la relación. Me costó cuatro stents y dos bypass. Y si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima... es porque más allá del indiscutible gran talento de ella. Evidentemente, tan mal no se hicieron las cosas”.

“Él dio parte de su vida o de su salud, por decirlo de alguna manera, en construir la carrera de Fátima Florez. Nosotros podemos agregar un montón de cosas. Es una ingrata, una desagradecida, se fue, me dejó. Después el subtexto que uno puede agregarle a eso, hay muchas cosas, porque obviamente él está diciendo, di mi salud por ella y ella... Y así me pagó, y así me pagó”, leyó.