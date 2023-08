Así fue la declaración de amor de Javier Milei a Fátima Florez que enloqueció Instagram

Hace una semana se oficializó la relación entre la comediante Fátima Florez y el candidato presidencial argentino, Javier Milei. Desde entonces, la pareja ha dejado de ocultarse y ha compartido públicamente su romance. Recientemente, el político expresó abiertamente su amor hacia la humorista después de que ella compartiera una publicación en sus redes sociales.

Este intercambio tuvo lugar después de que la imitadora compartiera una historia en su cuenta de Instagram. En la historia, Fátima Florez aparece de pie frente a una mesa llena de huevos y vistiendo un delantal de cocina.

“¡Hola mi gente!, ¿cómo están? Acá me encuentran en la cocina con mi nueva dieta proteica. Y, ¿saben qué no me pueden faltar? ¡Los huevos! Y si son de Eggs Hons, mucho mejor. Porque son huevos libres de jaulas”, dijo en alusión a la marca que promocionaba. Y agregó, a tono con el slogan de su pareja: “¡Qué lindo que sean libres!”¡Viva la libertad, carajo!”

Luego, el candidato presidencial por La Libertad Avanza sorprendió con una declaración de amor para la actriz. “Imposible no amarla. Viva la libertad, carajo”, escribió Milei en todas sus redes sociales.

El intercambio entre Milei y Fátima Florez que se hizo viral

El video y la dedicatoria tomaron por sorpresa a más de uno en las redes sociales, pero no fue el único intercambio que ambos tuvieron y que sorprendió.

“Te amo”, escribió la humorista en el posteo que hizo Javier Milei de su video, a lo que Milei le respondió de la misma manera con un mensaje que no pasó desapercibido y que fue recibido por sus seguidores como un tierno momento entre la pareja. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales se sorprendieron por lo rápido que ambos se dijeron “te amo” en público.