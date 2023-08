Quién es Alicia Luján Lucich, la madre de Javier Milei que no tiene relación con el candidato.

Desde que Javier Milei se consagró como el candidato más votado individualmente en las elecciones PASO, en las redes sociales no dejan de hablar sobre su vida. Y es que poco se conocía sobre su intimidad hasta las últimas semanas, en la que los votantes quisieron comenzar a saber más de Milei.

El candidato que representa a La Libertad Avanza poco habla de sus padres, con quienes no tiene relación y hasta se refiere a ellos como “progenitores”. Alicia Luján Lucich es la madre de Javier y su hermana Karina, y se está casada desde hace muchos años con Norberto Horacio Milei.

Javier Milei y su hermana Karina. Foto: Gentileza

Quién es Alicia Luján Lucich, la madre de Javier Milei

Desde sus primeras apariciones en televisión, Javier Milei fue consultado sobre sus padres, teniendo en cuenta la relación tan cercana que tiene con su hermana Karina, quien es la jefa de su campaña. Sin embargo, desde un primer momento que el diputado nacional explicó que tuvo una infancia muy difícil y que durante más de 10 años no tuvo ninguna relación con sus padres.

Javier, Norberto, Alicia y Karina. Foto: Gentileza

Javier nació el 22 de octubre de 1970 y su familia se mantenía gracias al trabajo de transporte de pasajeros de su padre, mientras que su madre era ama de casa. En diferentes entrevistas contó que sufrió maltrato de pequeño y siempre relacionó esos actos violentos a su padre, al que considera “un tipo muy complicado”.

Además, dio a entender que su madre no lo defendía de los ataques de su padre. Consultado por Andy Kusnetzoff sobre la razón por la que no se refiere a ellos como “mis padres”, Javier Milei contestó: “No, porque no comparto los valores éticos y morales de ninguno de los dos”.

Sus padres y hermana en la presentación de su libro en 2022. Foto: Gentileza

Sin embargo, parecería que los últimos años, estuvieron intentando recomponer la relación. Es así que, asistieron al lanzamiento de su libro en la Feria del Libro realizada en 2022. A pesar de esto, ninguno de los dos llamó para felicitarlo por los resultados de las elecciones.

Según informó el diario Clarín y El Día, Alicia Luján Lucich figuraría en la lista de diputados que está en la boleta de LLA, debido a que un mes antes de las PASO 2023, se bajaron dos precandidatos y el economista eligió a su madre para ocupar el lugar.