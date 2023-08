Fátima Florez reveló detalles del sexo tántrico con Javier Milei: “Tomo muy buenas clases”

Desde que se conoció la noticia de que Javier Milei está en pareja con Fátima Florez hay muchas especulaciones sobre la relación entre el candidato y la humorista, son varios los que quieren conocer más detalles de romance del año.

Javier Milei y Fátima Florez Foto: gentileza urgente

Ambos se muestran muy enamorados y hasta decidieron dejarse mensajes cariñosos en las redes sociales. La humorista visitó el programa de Mariana Fabianni, y allí aprovechó para hablar del economista y cómo es su relación.

Fátima Florez dio más detalles de sexo tántrico con Javier Milei

El candidato a presidente contó en más de una ocasión que práctica sexo tántrico. Es por eso que Mariana quiso saber más sobre el tema y decidió preguntarle a la humorista sobre esta práctica, quien primero evitó responder sobre su intimidad.

La conductora expresó: “Yo tengo una pregunta íntima. ¿Puedo hacerla? Es entre chicas, total nadie nos escucha”. Sin embargo, Fátima quiso esquivar el tema de su intimidad y contestó que se tenía que ir.

A lo que Mariana volvió a insistir: “Yo quiero saber del sexo tántrico, ¿pulgar para arriba o para abajo?”, comentó. Por su parte, Fátima respondió: “No, para... Chicos, estamos. El 22 de octubre... No, es joda esto. Pensé que me ibas a decir que estaba buenísimo”, dijo entre risas e intentando no hablar de ese tema ya que le generaba incomodidad.

Luego, la humorista agregó: “Lo que pasa es que como es tan largo, todavía tengo mucho más para conocer. Entonces no te puedo contar”. Más tarde, hizo pulgar para arriba como seña de aprobación a la práctica.

Sin querer hablar más sobre el sexo tántrico y a pesar de la insistencia. Fátima contestó a la pregunta del cronista sobre cómo fue aprendiendo “Mirá... yo no doy clases sobre el tema, pero tomo muy buenas. ¿Está mal eso?”, expresó.