La extraña reacción de Camila Homs al ser consultada sobre el álbum de Tini Stoessel

El mes de abril quedó marcado como el regreso de Tini Stoessel a la música con “Un mechón de pelo”. Con este álbum, la cantante logró revelar todo lo sufrido durante esos meses, que incluyeron las críticas hacia ella por su relación con Rodrigo De Paul.

Esto último fue presentado en la canción “ni de tí”. Ahí, destacó todo lo que tuvo que callar respecto a los dichos despectivos hacia ella para no lastimar a los hijos de su pareja.

“Dicen que robé, que una familia rompí, dicen tanta shit, dale, no me hables de mí. Ni de ti, ni de ti, ni de ti (...) el que esté libre de pecado tire la primera, por cada uno que me odie tengo a 10 que me quieran”, expresó la cantante en su canción.

Tras la respuesta de Tini Stoessel su expareja, Rodrigo De Paul, demostró todo su apoyo a la cantante. En sus dichos, entabló que le agradecía a la actriz por siempre poner como prioridad a sus hijos.

El mensaje de Rodrigo De Paul para Tini luego de su canción con referencias a Camila Homs. (Instagram @rodridepaul).

“Mi admiración a Tini y a toda mi familia porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo (...) Gracias triple porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, poque ellos te adoran”, expresó el jugador del Atlético del Madrid a su exnovia.

La interesante reacción de Camila Homs al disco de Tini Stoessel

Ahora bien, los fanáticos comenzaron a preguntarse sobre la reacción de Camila Homs al disco de Stoessel. Por ende, Socios del Espectáculo decidió preguntarle a la modelo sobre su postura mientras salía del aeropuerto de Ezeiza.

“Cami, ¿tenés un minutito para hablar? ¿Podemos frenar y charlar un minutito?”, preguntó el cronista del programa, a lo que la modelo respondió tajante: “No, chicos, ¿Me dejás pasar?”.

Tras no conseguir alguna declaración, el notero le volvió a preguntar sobre cómo se sentía ante los nuevos escándalos respecto al disco de Stoessel. Allí, Homs no dudó de su decisión y respondió con un contundente no.

“¿Queremos saber cómo estás viviendo todo el escándalo mediático? ¿Podemos saber un poquito de eso?”, consultó el periodista provocando la negativa de la ex de Rodrigo de Paul.