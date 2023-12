La experiencia religiosa que vivió Nicole Neumann antes de su casamiento

Nicole Neumann es una de las modelos más icónicas del país, por lo que su vida siempre está en el ojo público. La famosa se casó hace unas semanas por civil con Manu Urcera en una ceremonia privada en una bodega en Neuquén.

En los últimos días comenzaron a circular los rumores de que la modelo estaría embarazada de pocas semanas junto a Manu Urcera. Sin embargo, fue la propia Nicole Neumann quien salió a aclarar los rumores.

“Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré. No me parece algo que corresponda que nadie de por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”, fue la respuesta de la modelo a una periodista de TN Show.

Nicole Neumann contó las coincidencias espirituales que vivió antes de su casamiento. Foto: Instagram

Las señales espirituales que recibió Nicole Neumann antes de su casamiento

La modelo utilizó sus historias de Instagram para contar la historia sobre el cura que les va a casar el próximo 8 de diciembre en la ceremonia religiosa: “Bueno, mientras se siguen diciendo un montón de cosas de mí que ni yo sé, les quiero contar algo real que me pasó y que es muy loco. Tiene que ver con mi casamiento”.

Luego contó que hace 20 años fue a una mujer que le tirara las runas y durante la sesión esta persona le confesó. “Me dijo ‘hay alguien que te está cuidando, ¿sabés quién es?’ Yo le respondí que ni idea, y ahí me explicó que era San Expedito”, comentó la modelo.

“Desde ese día soy devota de él. Acá nadie lo conocía, no se conseguían estampitas. De hecho, me mandó una un tío mío que vivía en Brasil. Es mi santo de cabecera, siempre le pido a él, que es el santo de lo urgente y lo imposible. Mi santo”, agregó.

En medio de los preparativos para su casamiento, Nicole reveló que mientras buscaba entre sus cremas encontró una botella de agua bendita y una estampita. Pero unos días después tuvo otra coincidencia.

“A la semana nos fuimos a encontrar con el padre Fabricio, y cuando entramos a la iglesia nos encontramos con una imagen enorme de San Expedito. Cuando aparece el padre me dijo ‘yo soy el que encontré su imagen en su momento y armé el altar y lo expuse como santo y a partir de ahí se empezaron a sumar devotos y armar una citación muy linda a su alrededor’. No lo podía creer. Fue muy justo que se diera todo así”, contó la modelo sobre la experiencia religiosa que vivió.