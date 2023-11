La impactante cifra millonaria que Fabián Cubero pidió para terminar sus problemas con Nicole Neumann

La polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin y ahora se le suma un nuevo capítulo. Si bien la modelo y el ex futbolista tienen sus caminos completamente separados, no hay que perder de vista que tienen tres hijas juntos y la cuestión de los pagos de la cuota alimentaria aún no pueden resolverlos.

En medio de los preparativos para el gran festejo por el casamiento de Neumann y Manu Urcera, y la inminente mudanza que atraviesa Cubero junto a Mica Viciconte, se conoció una nueva información sobre la pelea. Sucede que se filtró una decisión que tomó “Poroto” contra la rubia y tiene que ver con una cifra millonaria.

Mica Viciconte en el festejo de cumpleaños de 15 de Indiana Cubero. Foto: instagram

Fabián Cubero le pidió miles de dólares a Nicole Neumann

Fabián y Nicole son padres de Indiana, Allegra y Sienna y sin dudas, la separación de sus padres provocó que su relación se vuelva más tensa. Esta vez, fue Diego Esteves, panelista de A la tarde (América TV), programa conducido por Karina Mazzoco quien contó novedades sobre el estado de la disputa económica.

El abogado de Cubero filtró cuanto cobra y cuanto destina por sus hijas.

“En ese momento se presenta un reclamo de Cubero a Nicole por una cifra que ronda los 20 mil dólares”, comenzó contando el panelista y detalló: “Incluso puede llegar a 27 mil dólares. ¿Qué comprende esto? Cuando se divorcian, se vende la casa de Santa Bárbara, había otro departamento, se hacen una serie de movimientos inmobiliarios y esos gastos los pagó Fabián”.

Nicole Neumann y Manu Urcera con las hijas de la modelo y Fabián Cubero.

Sin embargo, esta no sería la única razón por la que Fabián le está pidiendo esta cifra de dinero a su expareja. “Tenían un local de ropa en común, Cubero tuvo que resarcir, cumplir con las deudas que había, como pagar empleados, todos esos gastos los fue computando”, explicó Esteves.

Fabián Cubero Foto: Instagram

Por último, el panelista se refirió a los múltiples reclamos de la modelo: “Hasta hoy eso no se sabía, solía reclamar Nicole. Esto marca que hay una guerra total, hasta el último centavo le va a pedir Fabián a Nicole”. “Además de esto, está pidiendo una reducción de la cuota alimentaria”, aclaró Esteves sobre la decisión de Cubero de no pagar la cuota de su hija Indiana ya que vive con él.