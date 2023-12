La contundente respuesta de Nicole Neumann a los rumores de embarazo: “Es algo mega personal y delicado”

Hace unas semanas que Nicole Neumann y Manu Urcera dieron el sí en una ceremonia íntima en una exclusiva bodega en Neuquén, en la que brindaron y sellaron su amor frente a familiares y amigos que los acompañaron.

Luego del civil, la modelo y su flamante marido están preparando todo para la gran fiesta que se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz, allí se espera que puedan estar todos los familiares de la famosa.

Su padre y su hermana que viven el exterior ya se reencontraron con Nicole y se muestran muy felices por reunirse, además se espera que estén presentes sus tres hijas, ya que Indiana no había asistido a la celebración por civil en Neuquén.

Nicole Neumann habló de los rumores de embarazo de Manu Urcera Foto: Instagram

En los últimos días, comenzó a circular el rumor de que la modelo estaría esperando su primer hijo junto al piloto. Si bien es un deseo que ambos quieren cumplir, aunque resaltaron que aún no era el momento. La modelo había subido varias fotos que daban indicios de que podría estar embarazada de pocas semanas.

Qué dijo Nicole Neumann a los rumores de embarazo

Fue el viernes cuando en el programa “Todas las tardes”, el periodista Gustavo Méndez confirmó que la modelo estaría embarazada de pocas semanas y que lo anunciaría oficialmente dentro de poco. Sin embargo, ya les había contado a sus tres hijas.

Más allá del rumor, ninguno de los dos hizo una declaración al respecto. Ante la incertidumbre, una periodista de TN Show se contactó con la modelo para saber la verdad del embarazo. A lo que Nicole aseguró que no sabe de donde salió el rumor.

Nicole Neumann habló de los rumores de embarazo de Manu Urcera Foto: Instagram

“Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré. No me parece algo que corresponda que nadie de por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”, respondió la modelo.