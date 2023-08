Pampita fue de invitada a “LAM” y no dudó en responder todas las preguntas que le realizó el conductor. Fue en ese momento que confesó que no trabajaría con una actriz porque no tuvo “empatía de mujer a mujer”.

La evidencia en el inodoro de Natalia Oreiro que demostraría su affaire con Benjamín Vicuña Foto: gentileza

Al realizar estas declaraciones, rápidamente la prensa comenzó a especular sobre quien era la famosa a la que se refería la modelo. Por lo que volvió a circular el rumor de romance que protagonizaron Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro en el año 2015.

Cuál fue el dato revelador del affaire entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro

Los actores eran compañeros de la novela “Entre Caníbales”, de allí surgieron rumores de que la relación habría ido más allá de la ficción eran muy fuertes en ese momento. Según contaron quienes trabajaban con ellos, ambos caminaban de la mano y se dedican gestos cariñosos delante de todos.

El actor mostró la propiedad de Barrio Parque. Foto: twitter

Desde Intrusos revelaron un importante detalle que confirmaría que el affaire entre los actores fue real. Al parece en el inodoro de Natalia Oreiro “encontraron papeles y preservativos atascados en las tuberías” eso fue lo que confirmó el breve romance que tuvieron los protagonistas de “Entre Caníbales”.

Si bien ninguno de los dos famosos decidió aclarar la situación por lo que los rumores quedaron ahí como una anécdota. A pesar de eso, la modelo no se olvida y resaltó lo que le diría en un futuro si se ven.

Natalia Oreiro posó con el blazer desprendido y pezoneras Foto: Instagram

“Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar para decirle que no tuvo empatía de mujer a mujer”, manifestó Pampita.

En LAM, la modelo no nombró a la actriz solo contó que le diría si se vuelven a cruzar. Pero en las redes sociales comenzaron a hacer cálculos y afirmaron que se trataba de Natalia Oreiro.