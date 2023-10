La esposa de Aníbal Lotocki rompió el silencio y habló sobre sus cirugías: “Tengo ese producto...”.

La situación de Aníbal Lotocki vuelve a ser tema de conversación. Es que Majo Favarón, su actual esposa, dio una entrevista a LAM donde se refirió a las operaciones que le realizó su marido y dio su testimonio sobre el producto con el que el médico trabajaba.

“Me operé en 2009 y en reiteradas ocasiones con él. Muchas”, explicó Favarón, dando su propio testimonio sobre lo que ha significado para su vida operarse con el polémico cirujano.

En la entrevista, la pareja de Lotocki no solo habló sobre su cuerpo y su situación ante las cirugías que se realizó, sino que aseguró que le gustaría encontrarse con Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, además de dar su opinión sobre el caso de la muerte de Mariano Caprarola.

Qué dijo la esposa de Aníbal Lotocki sobre sus cirugías

Sobre el polémico producto que el cirujano asegura es metacrilato, la pareja de Lotocki aseguró: “Estoy muy conforme y tengo ese producto, el polémico metacrilato, hace un montón de tiempo. Fue una de las primeras cirugías que me hice”.

“Me operé después y estoy sana, hago actividad física, me he caído de la patineta y no ha explotado”, aseguró Majo durante la charla.

Luego sentenció: “Tengo una vida recontra normal, conozco a un montón de gente que está igual y no conozco que el producto haga mal”.

Aníbal Lotocki junto a su esposa.

“La gente crítica mucho, muchísimo. Aparte, si a alguien no le gusta cómo quedo mi cola. ¿Qué le molesta si la tengo redonda, cuadrada, caída, con o sin celulitis?”, lanzó, respondiendo a las críticas que recibió en sus fotos en redes sociales.

Qué es el metacrilato

El metacrilato, también conocido como metil metacrilato o PMMA (polimetil metacrilato), es un polímero termoplástico transparente que se utiliza en una variedad de aplicaciones debido a su versatilidad y propiedades físicas.

Es un material sintético que se deriva del ácido metacrílico y se conoce comúnmente por su nombre comercial más famoso, el “plexiglás” o “acrílico”.