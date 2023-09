Verónica Ojeda rompió el silencio sobre los dolores que sufre luego de operarse con Aníbal Lotocki

Luego de que muchas figuras públicas salieran a hacer declaraciones sobre la situación de salud que padecen después de haberse operado con Aníbal Lotocki. También, Verónica Ojeda decidió romper el silencio y decir su verdad.

La expareja de Diego Maradona se había operado con el médico hace 10 años, y al igual que otras famosas que se operaron con él comenzó a sufrir algunos dolores como consecuencia de la mala praxis.

Fue el periodista de América Noticias quien se contactó con Verónica vía Whatsapp para saber más detalles sobre su estado de salud. En el mensaje, la expareja de Diego Maradona le confirmó que tiene granulomas encapsulados, dolores en la cintura y durezas en la zona de los glúteos.

Verónica Ojeda Foto: instagram/veruojeda2

Qué dijo Verónica Ojeda sobre las cirugías que se hizo con Aníbal Lotocki

Verónica Ojeda fue sincera y contó que tiene granulomas en el cuerpo, el cual es el primer síntoma de los pacientes de Lotocki, según contó el periodista de América Noticias.

Luego contó que tipo de intervenciones quirúrgicas se hizo con el médico: “Una lipoaspiración en abdomen y cintura, en espalda para quitarle exceso de tejido graso, y relleno de glúteos”.

Daniel Ambrosino, el periodista de América Noticias detalló sobre los cuidados que debe seguir Ojeda: “Tiene dolores en la cintura, tiene durezas, tiene una especie de piedra en la cola. Los médicos le aconsejan no hacer ningún tipo de gimnasia que fuerce la cintura o los glúteos para no provocar cierto dolor en esa zona, para no sensibilizar esa zona”, expresó.

Más tarde explicó que la expareja de Diego Maradona se realizará un estudio especial la semana que viene. Por ahora, “esos granulomas los tiene encapsulados, no están migrando, pero por eso quiere hacerse un estudio con el médico”, comentó el periodista.

Si bien la famosa aclaró que no inició una denuncia porque estaría prescripta pero que no tiene problemas en ser testigo de otras denunciantes.