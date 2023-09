Aníbal Lotocki rompió el silencio luego de las denuncias por mala praxis

Luego de la muerte de Silvina Luna, el 31 de agosto, el nombre del cirujano Aníbal Lotocki volvió a quedar en el ojo público. Más allá de la modelo, hubo otras figuras públicas que se operaron con el médico y también lo acusaron de mala praxis.

Si bien el médico siempre se mantuvo lo más alejado posible de los medios de comunicación, después de la muerte de Silvina Luna la presión social es cada vez más grande. A ello se sumaron, la muerte de Mariano Caprarola, la denuncia de Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis, Silvina Luna y Grabiela Trenchi.

A pesar de que Lotocki ya cuenta con una sentencia por lesiones graves en 2022 a cuatro años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina. Hasta el momento el médico no fue llevado a prisión.

Aníbal Lotocki habló por primera vez después de la oleada de denuncias

Más allá de que hasta ahora fue su esposa la que salió a hablar a la cámara en algunos programas. Esta vez, Lotocki mandó un mensaje a la producción de Bien de Mañana de El Trece para hacer un descargo sobre su silencio.

En cuanto le preguntaron porque no estuvo en el vivo que hizo Majo Favarón, su esposa, fue contundente con su opinión: “Si me río soy un psicópata, si estoy serio o preocupado soy un farsante. Si no hago gesto alguno soy un indiferente que no le importa nada”.

Aníbal Lotocki habló por primera vez después de la oleada de denuncias Foto: gentileza primi

Y agregó: “Si explico cualquier cuestión estoy mintiendo, si no la explico es porque estoy siendo sucio y me escondo. Lo que diga no hace la diferencia, yo ya dije lo que tenía que decir, la Justicia se expidió”.

Aníbal Lotocki habló por primera vez después de la oleada de denuncias Foto: gentileza primi

Para cerrar su opinión en cuanto a los medios de comunicación, sentenció: “Así que les dejo el tema a ustedes que saben que decir porque entienden lo que el público quiere escuchar”.