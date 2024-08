La drástica medida de Mauro Icardi contra Wanda Nara: “presión económica”

La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara concluye una historia de amor que duró pro más de 10 años. Dos hijas, Wandagate y vacaciones de lujo, fueron algunos momentos importantes en la pareja.

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron en Olga. Foto: Olga

“En diez años ocurren muchas cosas, y para nosotros, aún más: hijos e hijas, mudanzas, viajes, enfermedades, nuevas mudanzas, el crecimiento juntos, discusiones y desacuerdos, trabajo en equipo, proyectos compartidos y, sobre todo, mucho amor”, enfatizó la empresaria al felicitar a su pareja por su décimo aniversario.

Ahora bien, a un mes de la separación del matrimonio, Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, reveló la última represalia del futbolista contra su clienta.

La última medida de Mauro Icardi contra Wanda Nara

El accionar del jugador fue confirmada por la abogada en el programa “Socios del Espectáculo”. Ahí, aseveró que Mauro Icardi le habría cortado a Wanda Nara la extensión de sus tarjetas de crédito.

“¿Cómo la ves a Wanda? ¿Dicen que aparentemente le habría cortado las tarjetas?”, le consultaron desde el programa, a lo que Rosenfeld respondió: “¿Aparentemente? Bueno, es verdad (...) Wanda no se encontró con esta noticia: la sabe. Me llama todos los días y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta’. Hay que mantener a dos criaturas. Trato de interceder para mantener a dos criaturas”.

Seguidamente, la abogada aseveró que la actitud de Mauro Icardi era común en los hombres que buscaban recuperar a su mujer a través de la presión económica. Sin embargo, esperaba que esta situación se resolviera lo más pronto posible.

Foto del matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: @mauroicardi

“Esperemos que las reinstaure en cualquier momento. A veces los maridos, cuando quieren recuperar a una mujer, dejando de lado a Wanda, lo primero que utilizan es la presión económica. Parte de presionarte económicamente, es decirte que te deja sin víveres”, explicó la abogada sobre el nuevo accionar de Mauro Icardi contra su expareja.

¿Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron o separaron?

Respecto al estatus de la pareja, Ana Rosonbelt aclaró que no estaban divorciados. Desde este punto, la pareja estaría separada y cambiaría este factor en función de la decisión final de su cliente, Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi comaprtiendo un momento juntos en la cocina. Foto: Wanda Nara

“Cuando Wanda diga que es divorcio será divorcio. Por ahora solo dijo que es separación. El día que me cambie, seguiré sus instrucciones”, destacó la abogada sobre la situación entre el matrimonio.

Finalmente, la defensa de Wanda Nara determinó que un posible divorcio se realizaría en Italia, dado que fue el último domicilio conyugal.