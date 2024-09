La desopilante reacción de Romina Uhrig al descubrir la infidelidad de su pareja: “Se me aflojó todo”

Romina Uhrig es una de las participantes de Gran Hermano 2022 más polémicas y recordadas. Su estadía en la casa más famosa del país no pasó desapercibida y hoy en día sigue trabajando en los medios. Incluso, durante la última edición del reality, estuvo como panelista en La Noche de los Ex. Ahora, la exdiputada está trabajando en Se Picó el programa de streaming de República Z.

Sin embargo, esta fuerte declaración que contó sobre una infidelidad la hizo en el programa de Los Bros. Allí, Romina recordó un tenso momento que vivió con una ex pareja al enterarse que la estaba engañando y contó todos los detalles. “Yo soy la más gorreada de todas”, confesó Uhrig en medio de la charla con sus colegas.

Romina Uhrig en "Poco correctos". Foto: (Captura de pantalla)

Qué hizo Romina Uhrig cuando se enteró que le estaban siendo infiel

En la mesa se estaba hablando sobre infidelidades y Romina Uhrig aprovechó para recordar un mal momento que vivió con una de sus ex parejas. “¿Cuántas veces te gorrearon?”, consultó Martín Ku. “Y toda mis parejas me cagaron”, dijo la famosa quien rápidamente comenzó a contar la complicada situación que había vivido: “Mi ex novio volvió de sus vacaciones, me dijo ‘vuelvo el miércoles’. Voy un lunes a acompañar a una amiga cerca de la casa de él que está el médico y digo ‘pero, pará, está el auto’”.

El auto le resultaba familiar a Uhrig, ya que tenía información de que la mujer con la que la estaba engañando su exnovio, tenía ese modelo y color de auto. A lo que Romina se preguntó por qué el auto estaría allí, si su ex novio recién volvía en dos días de sus vacaciones: “No entendía nada”. “Llamo a la madre y me hago pasar por una amiga de él”, recuerda la panelista, quien le consultó a su exsuegra dónde estaba su hijo. “Sí, está acá con ‘fulanita’”, fue la respuesta que le dio la mujer.

La ex "hermanita" contó los detalles de su ataque de ira.

“Empecé a llorar. Me empezó a agarrar un dolor en el pecho, no podía caminar, se me aflojó todo”, recordó Romina. Luego, decidió enfrentarlo, por lo que va a la casa de su exnovio y como la madre vivía atrás, Uhrig le toca la puerta y contó que su exsuegra le dio rienda libre: “Mamita, andá, hace lo que quieras”. “Me voy adelante, le empiezo a golpear. No me abría. Me dice ‘¿quién es?’. ‘Abrime la puerta ya’, le dije”, sostiene la ex hermanita.

Romina Uhrig contó que le fueron infiel.

“No me abría la puerta. Le tiré la puerta abajo”, soltó Romina mientras hacía la mímica sobre cómo logró hacer caer la puerta a los golpes. Efectivamente, había descubierto a su novio siéndole infiel. “Sale por atrás. La mina levantando todas las cosas del piso”, recuerda la influencer quien aseguró que lo fue a buscar para decirle que “era un hijo de put*”. Luego, su pareja quería retenerla y ella en su enojo le pegó una cachetada y le terminó dejando las cosas muy claras: “No te quiero ver nunca más”.