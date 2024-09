Romina Uhrig saltó a la fama gracias a su paso por Gran Hermano. Allí, la participante sorprendió con su historia de vida, sus cualidades para la cocina y su estrategia para el juego. Así como también por su belleza y su personalidad.

Romina fue muy bien recibida por parte de los concursantes de Gran Hermano 2023.

Desde la salida del reality show más famoso del país, Romina Uhrig continuó su carrera en el mundo del entretenimiento. Además, se destaca como influencer y creadora de contenidos en las redes sociales. En especial en Instagram donde tiene 1.6 millones de seguidores.

Casi a diario, Romina publica fotos suyas con diferentes outfits y recibe cientos de elogios y piropos por parte de sus followers. Esta vez no fue la excepción. Uhrig posó con un look primaveral y se robó todas las miradas.

Romina Uhrig se adelantó a la primavera con top mega escotado y dejó al descubierto sus tatuajes

La exhermanita mostró su outfit y le preguntó a sus seguidores qué opinaban de su look. Un top celeste con detalles de piedras bordadas y un jean tiro medio color denim que dejaban entrever sus tatuajes en su abdomen marcado.

“Qué lindo te sienta ese color hermosa Romi”, “Sos realmente bella , no podrán desmerecerte !!! Prepárate para brillar”, “mas linda no podes ser te queda hermoso”, fueron algunosde los piropos y elogios que recibió la ex Gran Hermano.

Romina de Gran Hermano robó corazones con un top de lentejuelas

La exparticipante del reality fuera de la casa se convirtió una influencer de moda y cada vez son las marcas que quieren vestirla. Así fue en las últimas horas que mostró en su cuenta de Instagram el outfit elegido para la ocasión.

En las fotos que subió a su cuenta en la red social se la ve a Romina de Gran Hermano posando con un top con escote volcado. La prenda, muy llamativa y que se llevó todos los suspiros, está confeccionada con lentejuelas negras y escote volcado sostenido por tiras de brillantes.