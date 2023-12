La contundente respuesta de Cami Homs sobre los rumores de embarazo

La historia de amor entre Cami Homs y José Sosa está siendo un tema de interés desde que confirmaron su relación en junio de este año. Después de una separación escandalosa de Rodrigo de Paul, la modelo encontró consuelo y felicidad al lado del futbolista, compartiendo públicamente su amor en las redes sociales.

Camila y José a los besos. Foto: Instagram

La modelo tuvo dos hijos con el mediocampista de la Selección Argentina, sin embargo, se separaron en medio de la polémica y rápidamente ambos presentaron nuevas parejas. Si bien la relación de Homs no prosperó, ahora se muestra muy enamorada de Sosa, con quien estaría esperando otro hijo.

Camila Homs con sus hijos Francesca y Bautista. (Instagram Cami Homs)

Los dichos de la ex de José Sosa que confirmarían el embarazo de Cami Homs

Fue Carolina Alurralde, ex esposa de José Sosa, quien contó que Cami está esperando su primer hijo con el futbolista de Estudiantes de La Plata. Carolina reveló detalles sorprendentes sobre la relación de la pareja y sus planes de convivencia en el programa Socios del Espectáculo (eltrece).

Alurralde afirmó con seguridad: “Camila Homs está ‘re contra’ embarazada de José Sosa”, desatando revuelo en el mundo del espectáculo. Según Carolina, la pareja planea mudarse juntos, alquilando una casa y formar una unión más sólida. También reveló que las hijas de la pareja le informaron que José Sosa consultó sobre la posibilidad de un nuevo integrante en la familia.

Cami Homs y un romántico saludo de cumpleaños para José Sosa. (Instagram Camila Homs)

La reacción de Cami Homs frente a los rumores de embarazo

Frente a estos rumores, Homs aún no confirmó ni desmintió la información proporcionada por la ex de José. En cambio, se la vio feliz y más enamorada que nunca en un tierno video con el futbolista en Punta del Este, compartido en sus redes sociales, con la simple palabra “Vos” escrita sobre el clip.

Por su parte, la madre de Camila, Liliana, desmintió los rumores en una entrevista previa: “No, por favor, ya tengo 4 nietos. Ni idea, imagínate que no tengo idea. Si estuviera embarazada, lo sabría. Como no voy a saber yo que soy su mamá”, declaró.