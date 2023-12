Charlotte Caniggia apuntó contra Tini Stoessel y defendió a Camila Homs: “No la banco”

Charlotte Caniggia es una de las participantes del Bailando 2023, allí se destaca cada vez que aparece por ser carismática y tener una sinceridad única, lo que hace que sus previas sean divertidas y muchas veces le generó algún conflicto con otros famosos.

No hay dudas de que Charlotte Caniggia no tiene problemas en opinar de los demás y decir con franqueza qué piensa de sus compañeros del certamen de baile u otras figuras públicas del país.

Desde que Camila Homs anunció que se iba del programa de Marcelo Tinelli por temas personales, fueron varios de sus compañeros quienes dejaron su opinión sobre la modelo y su salida del certamen de baile.

Qué dijo Charlotte Caniggia sobre Camila Homs y Tini Stoessel

Ante la consulta de Intrusos, Charlotte Caniggia habló de la modelo: “Es una lástima, ella estaba haciendo un concurso relindo. Me parece buena gente, la verdad”.

Charlotte Caniggia defendió a Camila Homs Foto: instagram

Luego apuntó contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: “De Paul se la perdió porque es alta mujer. Es una mujer divina y mejor que Tini me parece. Qué querés que te diga”, confesó fiel a su estilo. “No la quiero a Tini por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco. No escucho su música, no me gusta ella por lo que todo el mundo sabe qué le hizo a Cami Homs. No me parece buena mujer Tini”, sentenció la famosa.

Charlotte Caniggia habló de la polémica entre Camila Homs y Tini Stoessel Foto: Instagram

Por qué se va Camila Homs del Bailando 2023

En su última gala, la modelo agradeció a Marcelo Tinelli por su oportunidad en el programa y reveló por qué se iba de certamen de baile: “Mis hijos van a ser mi prioridad siempre. Son muy chiquitos, me doy cuenta de que están creciendo muy rápido y me pasa de siempre sentir culpa cuando no estoy”.

“Me imaginaba sus vacaciones y yo teniendo que ensayar todos los días, sin poder irnos a un lugar donde ellos disfruten, sin estar con la mamá todos los días como ellos quisieran y no me lo podía permitir”, agregó en referencia a que es una decisión personal y no tiene que ver con Rodrigo De Paul como se decía.