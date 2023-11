A toda máquina: Charlotte Caniggia sorprendió a todos con un impresionante cambio en su auto.

Charlotte Caniggia se convirtió en noticia por el cambio que le hizo a su auto. La mediática compartió la transformación de su Fiat a través de un reel de Instagram y enloqueció a sus seguidores.

“Hoy me cumplieron el sueño de tener mi auto de Barbie Girl ¡No lo puedo creer! Gracias a Delta Ploteos por hacerlo posible, son los mejores”, compartió Charlotte junto a un video en donde se la ve muy emocionada por el cambio que le hizo a uno de sus vehículos Fiat.

Así era el auto de Charlotte Caniggia antes del cambio. Foto: instagram

ASÍ QUEDÓ EL AUTO DE CHARLOTTE CANIGGIA

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis contrató a una empresa para que pinten su auto de rosa estilo ‘Barbie’, la película que marcó un antes y un después este 2023. Lo que hicieron desde Delta Ploteos es aplicar al vehículo una cobertura en un tono rosa pastel junto con diversos detalles que tienen que ver con la reconocida muñeca.

Automáticamente, la publicación acumuló casi 70 mil corazones y, dentro de los comentarios, uno en especial llamó la atención. “Tremenda nave sis. Delta Ploteos, los uno con los uno”, comentó el hermano mellizo de Charlotte, Alex Caniggia.

NUEVOS PROYECTOS LABORALES: ¿CHARLOTTE CANIGGIA SE SUMA A LAM?

Recientemente, en la presentación de la salsa de a 3 en el Bailando y acompañada por su cuñada Melody Luz, Charlotte fue consultada por sus nuevos proyectos laborales.

Un notero le preguntó a la mediática si se animaría a formar parte del programa de Ángel de Brito como angelita. “Si hay un buen sueldo, voy”, tiró entre risas.

“Quiero trabajar más. Yo trabajo desde los 20 años. Decidí irme a corta edad de mi casa y ellos (sus padres) nunca me ayudaron con lo económico. No me dieron un auto ni nada, todo lo hice yo”, completó.