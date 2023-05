La China Suárez y el impensado crossover con Coppola que desató una guerra mediática

La China Suárez es una de las actrices más bellas y carismáticas de nuestro país. En el último tiempo, sin embargo, fue noticia por varios escándalos que se dieron en su vida amorosa. Separada del músico Rusherking, la modelo salió al cruce de Guillermo Coppola por los dichos que tuvo el empresario para con ella.

No es novedad que a la China Suárez quieran inventarle romances. Es que en el último tiempo, la modelo nacional estuvo en el ojo público por este asunto. Sin embargo, en este momento está soltera pero le quisieron adjudicar una nueva pareja. Quien fue el encargado de esparcir el rumor fue nada más ni nada menos que Guillermo Coppola en Intrusos.

China Suárez.

“La China cambió juventud por experiencia... Pero esto es un rumorcito, no estoy seguro”, soltó Guillermo Coppola. Ahí fue Marcela Tauro, en reemplazo de Florencia de la Ve, quien aseguró que este supuesto romance de Eugenia Suárez “tiene 60 años”. Algo que, más tarde, la actriz se encargó de negar en redes sociales.

La cantante y actriz está cansada de los rumores. Foto: Instagram

La China Suárez no se achicó para nada y salió al cruce de Guillermo Coppola y también de Intrusos, asegurando que todo lo que dijeron es mentira y que, por favor, dejen de ensuciarla tanto a ella como a otras mujeres.

El descargo de la China Suárez

La China Suárez salió al cruce tras los rumores de nuevo romance. Foto: Instagram

“En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo. Le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme”, soltó muy sincera la China Suárez en Instagram tras los dichos de Coppola.

“Y su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’. ¿Ahí se entiende? Dejen en paz a la gente. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida. Feliz día del trabajador menos para los que se escudan en su ‘trabajo’ para joderle la vida a otros”, lanzó la China.