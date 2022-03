Es de público conocimiento que Karina Jelinek sueña con ser madre. Los rumores de su embarazo volvieron a surgir luego de que la modelo publicara una imagen de su vientre a sus historias de Instagram.

La foto que indicaría que Karina Jelinek está embarazada, ¿viene bebé en camino o sólo un vientre hinchado?

Sin embargo el periodista Carlos Monti, contó en su programa “Nosotros a la mañana” la verdad.

En nueve meses Karina tendrá a su bebé a través de la subrogación de vientre. La influencer viajó a Estados Unidos para iniciar el tratamiento.

“Ya está iniciado el proceso de la mano del doctor Ackerman, que fue quien acompañó la maternidad de Luciana Salazar con Matilda. Ella está feliz, sabe que va a ser mamá”, explicó Monti.

Karina Jelinek en una producción de fotos de la revista gente Foto: Revista Gente

Según dejó trascender el periodista, la modelo planea compartir con sus fanáticos todo el proceso de la maternidad en un reality show, para que quienes quieran puedan ser parte de esta nueva etapa de su vida desde adentro.

Ahí mostrará sus alegrías, miedos, frustraciones y deseos. Toda la intimidad de un camino que hace mucho tiempo Karina Jelinek quiere recorrer.

Un juicio por estafa

Karina Jelinek fue víctima de una estafa millonaria donde, según declaró, le robaron 200 mil dólares y sus joyas. “Eran los ahorros de toda la vida” dijo. Junto a su abogada, Ana Rosenfeld, presentaron la denuncia a la Justicia y dijeron que irán “hasta las últimas consecuencias”.

En una entrevista en El Trece, la modelo habló sobre su estafaddor. “El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí” dijo. “Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta que en realidad no era la persona que yo creía”.

Karina Jelinek

“Le pedí que guarde mi plata en su caja fuerte porque yo no tengo una. Y resulta que no solo no tiene mi plata, sino que está inventando que yo le debo a él”, afirmó.