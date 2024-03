Julieta Poggio vivió una experiencia horrible mientras dormía con su hermana Loli: “Quería moverme o que ella...”

Julieta Poggio, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, es una de las influencers más queridas. Conocida tras su paso por la casa de Gran Hermano, su belleza y carisma la sostienen en el mundo de la fama y parece que de ese pedestal no se bajará en mucho tiempo. Hace pocas horas volvió a ser noticia por una extraña situación que vivió mientras dormía la siesta junto a su hermana Loli.

A propósito de la situación, Julieta Poggio contó detalles a través de una historia en Instagram: “¡Por primera vez en mi vida tuve una parálisis del sueño y entendí lo horrible que es! No se puede explicar lo que se siente”.

Julieta Poggio enamoró con su look Foto: Instagram

Luego, Julita recibió varias consultas y comentarios al respecto por lo que detalló lo que vivió en un video. “Yo no sabía lo que era, mi mejor amiga siempre me cuenta que le pasa todo el tiempo, que es muy feo, y yo no lo podía entender”.

Julieta Poggio se mudó sola y le tocó ir a hacer las compras. Foto: Instagram

Sobre lo que sintió, Poggio se explayó: “Fue horrible, estaba durmiendo la siesta con mi hermana Loli, era como que estaba despierta, pero dormida. Quería moverme o que ella se diera cuenta, agarrarle la mano para que me ayude a despertarme y no podía. Se me mezclaba el sueño con la realidad”.

Julieta Poggio habló sobre su parálisis de sueño

Lo único positivo que rescató Juli Poggio es la que situación fue breve. “Duró poco por suerte, pero fue muy real y muy raro. Hasta que dije ‘bueno, agarro todas mis fuerzas y me muevo hacia un costado’, y ahí me pude levantar. Fue algo muy feo, y posta no se puede explicar si nunca o viviste. Es muy feo, pobre la gente que padece esto”, dijo la ex Gran Hermano.

Para finalizar, Poggio reflexionó: “Pero tiene que tener una explicación, o sea, ¿por qué pasa? ¿Es por estrés? ¿Es porque estás muy dormido? La verdad es que no lo entiendo”. Y describió: “Es como que realmente no podes hablar, ni abrir los ojos, pero estás despierto. Rarísimo”.