Todo comenzó en 2012 cuando Calu Rivero se ausentó de “Dulce Amor”, la novela éxito de Telefe en la que realizaba su primer papel protagónico. Aunque dos años más tarde, explicó que su retiro tenía como motivo principal irse a Estados Unidos a estudiar, recién en 2017 se animó a hablar.

La modelo se animó a contar la verdad en 2017.

“Cinco años sin poder decir lo que sentí ni cuánto me dolió y marcó, y eso que tuve y tengo un excelente terapeuta. A veces no necesitás una mano tapándote la boca o una pistola en la cabeza para sentir que se acaba tu mundo”, explicó sobre el acoso que sufrió por parte de su compañero Juan Darthés durante las escenas en la que ambos hacían de pareja.

Sin embargo eso no fue todo, cuando Anita Co escuchó las palabras de Calu decidió contar la verdad. Es que la actriz, publicó una carta en la que contaba lo que había vivido durante Gasoleros, la novela en la que coincidieron en 1998.

Anita Co durante una reciente entrevista para América.

“En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con él... En un momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su miembro, mientras me dice ‘Mirá como me ponés’”, expresaban parte de las líneas.

Thelma Fardín. (Télam)

El impulso de Calu Rivero y Anita Co a Thelma Fardin

Ambos testimonios impulsaron a Thelma a realizar la denuncia de lo que fue un antes y un después en su vida. El 11 de diciembre de 2018, a través de un video en una conferencia de prensa y acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, relató el calvario del que fue víctima.

“Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena”, comienza explicando en la grabación.

El colectivo se reunión antes del inicio del juicio a Juan Darthés. (Foto: Clarín)

“El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección”, agregó.

Anita y Calu brindarán su testimonio desde las 14 horas acompañadas por su abogada Raquel Hermida. Por su parte, el actor se encuentra en Brasil, país del que es oriundo y podría trener una pena de entre 6 y 12 años de prisión por “violación agravada”.