Jennifer Aniston rompió el silencio sobre ser madre: “Habría dado cualquier cosa para que alguien me dijera ‘Congela tus óvulos’”.

El nombre de Jennifer Aniston es tendencia en todas las redes sociales. ¿El motivo? La actriz decidió romper el silencio en una entrevista con la revista “Allure”, donde dio detalles de diferentes aspectos de su vida y confesó el duro camino que recorrió para poder ser madre.

Es que durante muchos años, la actriz fue consultada sobre sus deseos de tener un hijo y ella había respondido con negativas ante la pregunta. “Traté de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, reveló.

Luego explicó más a fondo sobre sus intentos de ser mamá y su gran lamento: “Fue realmente difícil. Estaba pasando por fertilización in vitro (FIV), bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa para que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”.

Sobre los rumores que aseguran que el no haber podido tener un hijo fue motivo del divorcio de Brad Pitt, Aniston aseguró: “Decían que solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y que la razón por la que mi esposo (en referencia a Brad Pitt) me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que ocultar en este momento”.

La reflexión sobre la maternidad de Jennifer Aniston

Antes de esta entrevista, Aniston había hecho una reflexión sobre la maternidad y cómo este tema le afectó durante tantos años en charla con el medio The Hollywood Reporter.

“Solía tomarme todo a nivel muy personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, eligió su carrera antes de tener hijos’. Pero nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo… ¿Puedo tener hijos? Nadie sabe nada, y era muy doloroso”, recordó.

“Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran, se pueden casar con mujeres jóvenes de veintitantos o treinta y tantos; pero a las mujeres no se nos permite”, señaló. Y completó su reflexión con un análisis de las redes sociales: “Es como si los medios les hubiesen dado las riendas a cualquiera sentado detrás de una computadora o un teléfono y les hubiesen dado el poder de ser un troll. No sé por qué hay tal crueldad en nuestra sociedad. Las revistas del corazón lo hacían entonces, la gente corriente lo hace ahora”.