Jennifer Aniston dio clases de cómo usar un “total black” y lucir como una reina

No importa lo que se ponga, Jennifer Aniston siempre da de qué hablar con sus looks, especialmente si se tratan de outfits elegantes y monocromáticos.

Un ejemplo de esto fue el conjunto que eligió la actriz para el segundo día de rodaje de “The Morning Show”, donde apareció con un “total black” bien otoñal.

Jennifer Aniston en una escena de "The Morning Show". (AP)

Con una combinación de pantalón sastre con sandalias bajas, además de una blusa al estilo “bandage”, la cual dejó al descubierto una breve zona del abdomen y le aportó un toque sexy al outfit.

El look "total black" de Jennifer Aniston digno de imitar. Foto: Instagram

Para no perder el estilismo, Aniston utilizó de esmalte el mismo color a juego con su look. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que Jennifer da clases a sus fanáticos sobre cómo se debe llevar el “total black” para lucir con elegancia.

La vez que Jennifer Aniston apostó por un minivestido negro. Foto: Instagram

La actriz ya había aparecido con un minivestido negro de cuero en el estreno de la película “Murder Mystery”, donde actuó junto a Adam Sandler.

Jennifer Aniston ha cambiado mucho. Foto: Instagram

Pero, sin dudas, la foto más recordada de Jennifer luciendo un “total black” fue la producción que realizó con motivo de sus 51 años para la revista Interview Magazine y donde posa con un vestido negro “cut out” que dejó a la vista su abdomen.

La razón por la que Jennifer Aniston todavía no tuvo hijos

Gracias al éxito de la popular serie “Friends”, Jennifer Aniston se convirtió en una de las actrices más aclamadas de Hollywood. Su papel de “Rachel Green” fue su catapulta a la fama en una carrera con la que se lució tanto en cine como en televisión.

La actriz hizo una reflexión a comienzo de 2022 sobre el motivo por el que no ha tenido hijos y el dolor que los rumores sobre supuestos embarazos o motivos por los que dejó la maternidad de lado que surgieron con el paso de los años.

Jennifer Aniston luciendo un vestido con transparencias. Foto: MDZ

“Solía tomarme todo a nivel muy personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, eligió su carrera antes de tener hijos’. Pero nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo… ¿Puedo tener hijos? Nadie sabe nada, y era muy doloroso”, expresó.

Jennifer Aniston posa con un vestido blanco de raso blanco de Christian Dior con corte sirena y tirantes frente a los fotógrafos tras recibir su premio SAG 2020 (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Es que la actriz en 2016 ya se había referido a este tema, donde aseguró que la decisión de tener hijos o estar con una pareja debe ser algo personal. “Estamos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Decidimos por nosotras mismas en qué consiste la belleza cuando se trata de nuestros cuerpos”, escribió en aquel entonces en una carta.