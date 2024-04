Internaron de urgencia a Eduardo de la Puente por un ACV: cuál es su estado de salud

Eduardo de la Puente es uno de los periodistas más versátiles en Argentina. Al haber trabajado en televisión con su programa “Caiga quien caiga” y escribir hasta ocho libros, el periodista de 60 años no para de disfrutar de su profesión.

Sin embargo, un susto hizo que se detuviera por unos instantes. El también guitarrista de “Tristemente Célebres” anunció que padeció de un ACV durante el primer fin de semana de abril. Por tanto, debió ser internado de urgencia.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Eduardo de la Puente

De acuerdo con el comunicado brindado por De la Puente, padeció de un accidente cerebrovascular el fin de semana y se encuentra hospitalizado. No obstante, quiso mantener la calma a sus seguidores al advertir que estaba siendo cuidado.

“Ayer sufrí un ACV (...) Estoy siendo muy bien atendido por médicos, estoy acompañado por mi familia y por amigos, que también me están cuidando mucho, y por la maquinita que hace Ping”, notificó el exco-conductor de “No vuelvas”.

El periodista de 60 años decidió comunicar la noticia desde un video en su camilla de hospital para evitar especulaciones sobre su estado de salud. En el mismo, explicó que estaría ausente de su programa de radio “Clásico de Clásicos Volumen 1″ en la FM Rock & Pop y que habría salido bien pese a su condición.

Eduardo de la Puente, periodista de 60 años que padeció de un ACV. Foto: A24

“La saqué bastante barata, por suerte. Por unos días voy a estar fuera del juego”, expresó el comunicador.

Ahora bien, el video del artista contó con más de 3000 me gustas y 1000 comentarios. Entre los escritos, se destacaron los colegas y fanáticos que le brindaron suma fuerza.

Eduardo de la Puente, conductor del programa de radio "Clásico de Clásico Volumen 1". Foto: Ámbito Financiero

“Fuerza Edu. Acá esperamos tu regreso”, “No Edu, y nosotros pensando que era dengue. Menos mal que fuiste al médico. Mejórate, abrazo grande”, “Mucho y fuerza Edu querido”, “Ayer no se te escuchaba bien, no pensé que era para tanto. Vamos Tío!!! Mucha fuerza”,”Lpm edu! Qué susto! Pronta recuperación. Cualquier cosa que necesites avisa! Abrazo!”, escribieron algunos periodistas y fanáticos al comunicador.

Eduardo de la Puente sobre sus situaciones personales

Eduardo de la Puente ha compartido abiertamente sobre sus problemas personales. En una entrevista exclusiva mencionó que debió dejar de tomar alcohol y recalcó su opinión sobre los periodistas que brindan datos personales sobre una persona.