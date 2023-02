Igualita a su mamá: Magnolia, la hija de la China Suárez, enterneció Instagram con su look vintage.

La China Suárez es madre de Rufina, Magnolia y Amancio. Las dos mayores ya muestran cualidades para ser minidivas en potencia, es que tienen ocurrencias y un estilo que sorprenden cada vez que aparecen en las redes sociales de la actriz. Rufina es la hija de la China Suárez tuvo con Nicolás Cabré, por su parte, los dos más chicos son frutos de su relación junto a Benjamín Vicuña.

En esta oportunidad, quien se llevó todas las miradas en la red social fue Magnolia, quien dejó en claro con un look vintage que sigue los pasos de su mamá en la moda. Es que la pequeña apareció ante la cámara con una chaqueta de cruzada con botones dorados y detalles bordados que combinó con una pollera tableada y una blusa blanca con bordado.

Eugenia "China" Suárez y sus tres hijos: Magnolia, Amancio y Rufina. (Instagram).

Además, para darle ese toque chic, la hija de la China Suárez lució un par de lentes para el sol con un marco cargado de brillos. Un estilo que lució la pequeña durante su viaje a Chile, donde acompañó a su mamá a Viña del Mar para el show de Rusherking.

Magnolia Vicuña, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, es toda una minidiva. Foto: Instagram

Claro está que sus hermanos no se quedaron atrás, ya que Amancio también apareció en una foto con una campera a cuadro de color rojo y un gorrito para la nieve negro.

La foto de Magnolia y Amancio Vicuña que enterneció el Instagram de la China Suárez. Foto: Instagram

¿La China Suárez tendría otro hijo?

La China Suárez ha sido consultada en varias oportunidades sobre si tendría otro hijo, especialmente ahora que mantiene su relación con Rusherking. La actriz explicó a través de sus historias de Instagram si estaba en sus planes futuros el tener otro bebé, a lo que respondió con humor de forma negativa.

La China Suárez reveló si tendría más hijos. Foto: Instagram

“Tres son multitud. No me dan las manos”, expresó con humor la actriz, junto a la foto de Amancio, su hijo más pequeño. Con esta respuesta, la actriz trató de dejar en claro que por el momento no está en sus planes ser mamá. Tocará esperar a ver qué puede pasar en el futuro.