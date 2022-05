El nombre de Halsey es tendencia en diferentes redes sociales debido a un polémico video que compartió en las últimas horas en su cuenta de TikTok.

En el clip, la cantante se queja de que su sello discográfico le comunicó que no publicará su nuevo single si no consigue que se haga viral primero en la famosa plataforma.

“Tengo una canción que quiero sacar ya, pero mi sello no me deja. Dice que no va a publicar la canción hasta que no logre un viral en TikTok. Todo es marketing. Los sellos le están haciendo esto a todos los artistas hoy en día y estoy harta”, aseguró Halsey en su publicación.

La cantante también acompañó su video con la frase “estoy cansada”, razón que ha llevado a que sus fanáticos le pidan a través de Twitter que no abandone la música.

Halsey se descargó contra su sello por no publicar su nueva canción hasta que tenga un viral en TikTok. Foto: Instagram

Al parecer, según resaltan algunos de sus fans en las redes, el sello de Halsey quería que ella publicara en su cuenta seis videos de TikTok a lo largo de un mes para que la canción se viralizara de manera “lenta y orgánica”. La canción se llama ‘So Good’ y está producida por Max Martin.

La situación que señala Halsey en su descargo no es nueva. Se puede decir que la red social de la nueva generación ha tenido mucho impacto en los recientes éxitos musicales.

Halsey dio más detalles en Twitter sobre la polémica con los videos de TikTok. Foto: Twitter

Esto se debe, ya que los videos de bailes pegajosos con fracciones de canciones nuevas se hacen tendencia entre los usuarios y terminan siendo replicados uno y otra vez. Una situación no solo se da en TikTok, es algo que ocurre en todas las redes sociales, como en Instagram y hasta Kwai.

Ahora, la cantante se encuentra respondiendo dudas a sus seguidores a través de Twitter, donde señaló que todavía no ha recibido información sobre qué pasará con su canción. “Dicen que si no alcanzan una meta imaginaria de visitas o viralidad, entonces no me darán una fecha de lanzamiento”, señaló.

Cómo fue el apoyo de Ed Sheeran para Halsey

El cantante también decidió dar su voz en el tema y lo hizo igual que Halsey, a través de un video en TikTok que no tardó en hacerse viral entre sus fanáticos.

En el clip se ve a Ed Sheeran comiendo de un paquete de papas fritas, mientras luce una remera blanca y mira frente a la cámara. En el fondo se escucha su canción “2step” con Lil Baby.

Ed Sheeran también se sumó a la polémica sobre los virales de TikTok.

“Cuando se supone que deberías estar haciendo promos para tu canción, pero solo querés un paquete de papas y decidís que comer un paquete de papas puede ser la promo para la canción, porque todo el mundo ama los paquetes de papas”, escribió junto al video, el cual no tardó en hacerse viral.