«Hace 4 años...», la dura confesión de Uma, la hija de Amalia Granata, sobre el Ogro Fabbiani

La separación en 2008 entre Amalia Granata y Christian “El Ogro” Fabbiani estuvo marcada por numerosos conflictos y una relación muy distante. Sin embargo, el impacto de este vínculo sigue resonando en la vida de su hija, Uma Granata, quien habló sobre la relación con su padre en una reciente entrevista. La joven de 16 años no tuvo reparos en exponer su verdad sobre la figura paterna.

En una entrevista con el ciclo “Herederos” en Telefe Noticias, Uma reveló que su contacto con el exfutbolista es prácticamente nulo en los últimos años. “No lo veo mucho, nos distanciamos así que no lo veo desde hace unos 4 años. Yo pienso que la gente no cambia”, afirmó sin titubear.

La tensa historia de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani

En una reciente aparición en Desayuno Americano (América TV), Granata destacó que el monto de la cuota alimentaria que recibe del exfutbolista pasó de 30 mil a 60 mil pesos mensuales. No obstante, esta suma es considerada insuficiente por la diputada, quien cubre los gastos de su hija sin ayuda significativa durante los últimos 16 años.

Uma, la hija mayor de Amalia Granata y del “Ogro” Fabbiani. Gentileza Instagram.

Además de los conflictos económicos, Granata resaltó que la salud mental de Uma es lo más importante. “La salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria”, afirmó, marcando la prioridad de su bienestar emocional sobre los aspectos financieros.

El vínculo entre Uma y su padre se vio aún más afectado por los eventos del año pasado. La ausencia de Fabbiani en el cumpleaños de 15 de Uma desató una serie de controversias. En una entrevista con LAM (América TV), la adolescente expresó su frustración con el comportamiento de su padre, especialmente después de que Fabbiani publicara un mensaje en redes sociales que, según ella, fue innecesario.

La adolescente no tiene relación con su padre.

“Estoy enojada con él. Hubiese sido mejor si lo dejaba en privado. Podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme: ‘Feliz cumpleaños’. Y no lo hizo”, relató visiblemente afectada.

El Ogro Fabbiani, por su parte, hizo una emotiva publicación en sus redes sociales, donde reflejaba sus sentimientos complejos hacia su hija. “23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primera hija mujer, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor”, escribió.