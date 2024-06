Griselda Sánchez, exparticipante de Gran Hermano, reveló que tiene esposo y novias al mismo tiempo

Griselda Sánchez es una actriz, guionista, productora y modelo argentina de 39 años, que saltó a la fama tras su participación en la edición de Gran Hermano 2007 (Telefe), y a pesar de que logró el puesto décimo en la competencia, fue suficiente para ganar el reconocimiento de la audiencia.

Griselda Sánchez, la exparticipante de Gran Hermano y su éxito en las redes

Tras su salida del reality, Griselda Sánchez se ganó un lugar en el espectáculo argentino y desarrolló su carrera. Además, era una de las figuras que todas las marcas y revistas querían tener. Actualmente, tiene más de 31.700 seguidores en su cuenta de Instagram, donde enseña sus diferentes empleos.

Griselda Sánchez, la exparticipante de Gran Hermano 2007

En esta oportunidad, Griselda Sánchez se presentó en “Ovejas negras”, el programa de Avanzas producciones, y habló de cómo es su vida actualmente, en cuanto a sus relaciones amorosas. La modelo explicó que está casada con José Cicala hace 15 años, que tienen una hija, pero que ella, al mismo tiempo, sale con chicas. No tienen una relación abierta, solo ella se ve con otras personas.

Griselda Sánchez habló de sus vínculos amorosos, a pesar de tener esposo

“Yo cometí el error de ponerme de novia con una mujer fem. Increíble, ella era mucha más traba que yo, y fue una locura. Duramos un año y medio, conocí a su mamá, a su papá e íbamos a comer los domingos”, comentó del noviazgo que tuvo paralelo a la relación con su marido.

Griselda Sánchez habló sobre su bisexualidad

Respecto a cómo se lleva su esposo frente a esto, Griselda explicó: “Él es un capo, me cuidaba a la nena”, y luego agregó: “A mi vieja no le gusta que a mí me gusten las mujeres, entonces él me hacía la gamba para que yo salga tranquila con mi novia. Ese tipo de relación tenemos”.

De todas maneras, aseguró que no es una relación abierta. En la entrevista, Griselda comentó que salió con un chico trans en una oportunidad, pero no hicieron match. “No llegamos a fluir porque a mí me gustan las chicas”.