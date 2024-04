Allanaron la casa de Alfa tras una grave denuncia en su contra: ¿qué dijo el ex Gran Hermano?

En LAM, Ángel de Brito contó que un mes atrás el ex participante de Gran Hermano, Walter “Alfa” Santiago protagonizó un incidente en la vía pública con una automovilista lo que provocó que en las últimas horas se allane su casa.

Según informó Pepe Ochoa sobre la denuncia el 25 de marzo, a eso de las 18 horas, Alfa chocó su Mercedes Benz contra un auto que venía en contramano en la rotonda de Tigre y descendió del vehículo a los gritos contra la otra conductora.

El empresario y mediático habló sobre la acusación y allanamiento a su casa.

“Debido a esto, la disidente sintió temor, y por su integridad física, decidió quedarse arriba del vehículo a resguardo. Le solicitó que se calmara y que de hacerlo, ella le aportaría la documentación pertinente”, agregó Ochoa sobre la situación de Alfa.

“Este masculino se acercaba cada vez a su vehículo y estaba cada vez peor y ella estaba cada vez más atemorizada, por lo que pone en marcha el rodado para hacer unos metros y rápidamente irse del lugar, (…) Lo que sucede es, ella circuló unos mil metros aproximadamente”, leyó el panelista.

“Alfa la persiguió en el auto y la confrontó nuevamente refiriéndose a viva voz ‘Te vas a arrepentir’”, relató Pepe Ochoa. “Acto siguiente, le toma por la fuerza las llaves del auto y la empuja contra el auto. Luego de esto, Alfa aborda su vehículo y se da a la fuga”, cerró.

El allanamiento en la casa de Alfa

Por todo esto en las últimas horas fuerzas policiales allanaron el domicilio de Alfa en busca de las llaves del automóvil de la denunciante, que tenía solo ese juego. Sin embargo, no se pudieron encontrar las llaves en cuestión en su casa.

Mientras salía al aire el tema, Alfa le mandó un mensaje a Federico Bongiorno: “En ningún momento estuve detenido, me informaron de una situación. El día que entré a Gran Hermano una mujer manejando contramano con un auto sin cédula verde, sin seguro, sin registro, sin nada, le pegó a uno de mis Mercedes”, dijo el mediático. “Tienen pánico al reclamo, tienen pánico. Y como vieron que yo ando en Mercedes y soy conocido (…) piensan que pueden hacer algo, nada más que eso. Nada más que una piña que me pegaron en un Mercedes. Esa es toda la historia”, cerró el ex Gran Hermano.