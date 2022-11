Gran Hermano: Daniela quebró en llanto al hablar de su relación con Thiago y aseguró que “no tiene nada de lo que le gusta”.

Gran Hermano está siendo todo un éxito ya que registra más de 20 puntos de rating y, además, el hashtag de #GH está en tendencias en Twitter desde hace más seis semanas. Sin dudas, la convivencia hace que los personajes comiencen a conocerse cada vez más y hasta enamorarse. Son tres las parejas que se formaron hasta el momento.

Juliana y Maxi fueron de los primeros en incursionar en el amor y también fueron los primeros en tener un encuentro íntimo dentro de la casa. Le siguieron Coti y “Conejo” quienes ya oficializaron la relación y son novios. Y después están Daniela y Thiago que estuvieron yendo y viniendo durante días, hasta que finalmente concretaron en un apasionado encuentro.

Coti y "Conejo" ya son novios. Foto: Twitter

Sin embargo, la pareja de Thiago y Daniela es la más criticada por el público, ya que él tiene 19 y ella 26. Además, muchos consideran que Daniela “lo está usando” para el juego, aunque Nacho, otro de los participantes, dijo que la relación también es parte de la estrategia que está desarrollando Thiago.

Thiago y Daniela, una noche de pasión descontrolada

Daniela tuvo varios momentos de crisis en los que habló con Romina y Julieta, sus más íntimas amigas dentro de la casa. En esas charlas aseguraba que no estaba segura de avanzar con la relación y de, antes de hacerlo, tener relaciones íntimas con Thiago porque le importaba lo que digan fuera de la casa e incluso su familia.

Gran Hermano: Thiago se chapó a Daniela cuando fue líder semanal.

Por qué Daniela lloró cuando habló de su complicada relación con Thiago

Días atrás Daniela compartió un momento junto a Agustín “Frodo” y Marcos, del grupo de los “primos” y se lamentó por una fogosa noche que tuvo con Thiago. “Me quiero morir. ¿Te acordás que te conté que tenía una relación parecida a la tuya?”, dijo la participante refiriéndose al salteño.

“Es más grande que yo, no estábamos juntos, pero quedamos en que disfrutaba y veíamos qué pasaba cuando salga. Yo te juro boludo que pensé que no iba a pasar nada acá dentro, con nadie”, confesó Daniela y agregó lamentándose: “De la puerta, para afuera, cagu* toda mi vida”.

Luego fue Agustín quien trató de consolarla, pero no fue suficiente: “En mi vida común soy tan políticamente correcta, me cuido tanto. Yo amo con todo mi corazón a mi familia pero si tengo un error siempre me lo señalan y esto es un montón”, sostuvo y agregó: “Me quemé afuera, o para mi entorno”.

Thiago y Daniela se dejaron llevar por la pasión

“Esto habla de mí, de mis principios. Hice todo lo que no soy”, se lamentó entre lágrimas. Luego, aseguró que no sabe por qué le gusta Thiago: “Este pendejo viene, me da un beso, y me vuela la cabeza. Y de hecho no sé por qué, porque no tiene nada de lo que usualmente me gusta de las personas”.