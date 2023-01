Gran Hermano: cinco participantes resistieron una dura prueba y uno de ellos ganó el auto

Julieta, Romina, Alfa, Nacho, Thiago, Marcos y Maxi fueron los siete participantes que comenzaron con la prueba del auto este martes a las 10 hs. El objetivo era complicado: mantenerse de pie, tocando el auto y atados con una soga. Sin alimentos, sin poder ir al baño ni sentarse en ningún momento.

Los jugadores no sabían que cantidad de horas debían estar en ese estado, que sería el primer paso para clasificar a la segunda instancia: la elección de la llave que abriría el auto.

Así empezó la prueba del auto

Hubo dos jugadores que no pudieron pasar la primera y exigente prueba: Thiago y Romina. El primer porque no pudo soportar el hambre. Más tarde reconocería que no había cenado ni desayunado bien por lo que tenía el estómago vacío, lo que lo traicionó a la hora de soportar tantas horas. Por su lado, Romina tuvo un gran dolor de piernas que tampoco la dejaron llegar al final.

Quién ganó el auto en Gran Hermano

Julieta, Alfa, Nacho, Marcos y Maxi oyeron con alegría la sirena que marcó el final de la prueba a las 12 horas de haber comenzado la prueba y se dispusieron a sacar la bolilla que marcaría el orden con el que elegirían las llaves: de la 1 a la 50.

Maxi ganó el auto.

Luego de una interminable rueda de prueba de llaves, al mejor estilo Feliz Domingo o El último pasajero, llegó el turno de la llave ganadora: la número 46, que le dio a Maxi la ventaja de contar con un 0 kilómetro cuando salga de la casa, la inmunidad para las nominaciones y el poder de sacar de placa a un compañero.