Gran Hermano: la feroz pelea que tuvieron Romina Malaspina y Marian Farjat en la edición 2015.

Romina Malaspina y Marian Farjat son dos figuras importantes en el mundo del espectáculo. Y es que, tras su paso por Gran Hermano, ambas participaron de diferentes proyectos que las llevaron a convertirse en los personajes más recordados del reality show. Las rubias participaron en la edición que se realizó en 2015 y es el día de hoy que continúa circulando contenido de aquel momento.

Con la nueva temporada que inició el 17 de octubre de 2022, Gran Hermano se convirtió en uno de los temas más hablados de las redes sociales y aunque muchos hayan elegido su participante favorito hace tiempo, cualquier actitud se vuelve motivo para dejar de apoyar a unos u otros. Las reglas del juego no cambiaron, pero la percepción con la que las personas toman lo que pasa dentro de la casa es diferente.

Julieta y Marcos, entre los favoritos de esta temporada.

No hay dudas de que es impensado que alguno de los participantes manifieste algún comportamiento extraño con sus compañeros y no vea las consecuencias. Obviamente, como el público elige, cuando hay un “hermanito” que con sus actitudes deja de caer bien en el afuera, automáticamente cruza la puerta y las galas de eliminación son una demostración de eso.

La pelea de Romina Malaspina y Marian Farjat en vivo en Gran Hermano

Hace algunas horas que en TikTok comenzó a circular un fragmento de uno de los programas de la edición de Gran hermano en el que participaron Romina y Marian. Al principio del video se la puede ver a Malaspina, que tapa su cara mientras llora y, simultáneamente, Farjat comienza a reírse. Jorge Rial, conductor de aquella edición, indaga sobre la situación.

Los participantes de Gran Hermano 2015. Foto: Archivo

El conductor le pregunta a Romina si deseaba contar lo que le pasaba, sin embargo, rápidamente vio la actitud de la ex de Brian Lanzelotta y la cuestionó: “Marian respeta el sentimiento de ella”. Sin embargo, poco le importó a Farjat que sostuvo que Jorge nunca la escuchaba y si no lloraba era porque era “fuerte”.

Sucede que ambas habían quedado en placa y una de las dos ese día abandonaría la casa. “Si me tengo que ir, me voy con la pera en alto porque sé quien soy. No soy falsa, no soy mentirosa, no soy envidiosa, no soy agresiva, no soy egoísta, no soy mal hablado, no soy conventillera”, soltó sin escrúpulos Marian.

“Una persona antes de irse de esta casa me dejó una misión para hacer, y la quiero cumplir antes de irme”, continuó y aseguró que Romina tuvo problemas con toda la casa, no solo con ella. Luego, arremetió contra Florencia Zaccanti, amiga de Malaspina en el reality, sosteniendo que se metía con hombres casados.

Marian y Romina juntas en Ibiza, dejando sus problemas en el pasado. Foto: Redes

Esa noche quien abandonó la casa fue Romina Malaspina, siendo la décima eliminada con un total de 112 días dentro de la casa más polémica del país.