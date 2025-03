Estamos a mitad de marzo y eso significa una cosa: se cumplen más de 100 días de Gran Hermano 2025. Para celebrar otra emisión del programa, se realizó una nueva gala de nominados en donde los comunicados y las denuncias se hicieron presentes.

La casa de Gran Hermano con los originales y los nuevos

Ahora bien, en la última gala de eliminación, Lorenzo y Marcelo quedaron eliminados tras contar con la menor cantidad de puntaje en la placa positiva. Para su última jugada, el primero le anuló los votos a Luciana y el segundo a Lourdes.

Gran Hermano: Marcelo y Lorenzo son los nuevos eliminados de la casa más famosa del país. (La Voz)

Quién fue el líder de la semana

La prueba del líder consistió en buscar hacer un efectó dominó con unas tablas. Los finalistas fueron Juan Pablo, Ulises, Luz, Bati, Tato y Furia. Sin embargo, esta última se consagró por encima del resto tras ganar una ronda de preguntas.

Tras ganar su primer liderazgo, Furia decidió fulminar a Chiara sin darle justificativos, generando más dudas entre el grupo. “No te quiero decir por qué, porque estaría dando información del afuera”, le explicó la entrenadora física a la hija de Mancuso.

Sonó el teléfono rojo: Quién lo atendió

Previo a la gala de nominación, sonó el teléfono rojo por tercera vez. En esta oportunidad, Luciana lo atendió y obtuvo algunos beneficios: la oportunidad de fulminar a alguien y tener una cita romántica con esa persona.

Sin saber que iba a ocurrir el segundo beneficio, Luciana eligió a Eugenia, provocando un gran enojo por parte de la misma. “Te juro que no te soporto, no te aguanto”, soltó la nueva integrante de la casa más famosa del país. “Me encanta que no me soportes”, contestó Luciana con la misma dureza

Uno por uno: quién votó a quién para la placa de nominados

Luz le dio dos votos a Lourdes y uno a Bati

Furia le dio dos votos a Sandra y uno a Luciana

Ulises le dio dos votos a Selva y uno a Bati

Chiara le dio dos votos a Bati y uno a Katia “La Tana”

Eugenia le dio dos votos a Gabriela y uno a Luciana

Gabriela le dio dos votos a Luz y uno a Ulises

Sandra le dio dos votos a Bati y uno a Gabriela

Lucía le dio dos votos a Bati y uno a Selva

Juan Pablo le dio dos votos a Luciana y uno a Sandra

Martina le dio dos votos a Gabriela y uno a Katia “La Tana”

Lourdes le dio dos votos a Gabriela y uno a Selva

Selva le dio dos votos a Juan Pablo y uno a Lourdes

Luciana le dio dos votos Bati y uno a Gabriela

Bati realizó la espontánea, con tres votos a Luz y dos a Lucía

Katia “La Tana” le dio dos votos a Luz y uno a Gabriela

Tato le dio dos votos a Bati y uno a Gabriela

Claudio le dio dos votos a Bati y uno a Selva

Gran Hermano 2025: quiénes quedaron a la placa de nominados

Finalmente, la placa parcial quedó conformada por Chiara, Eugenia, Claudio (está fulminado por una sanción), Gabriela, Bati, Selva, Luz y Luciana. Esta se define con la última jugada de Furia como líder de la semana.