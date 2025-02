Gran Hermano 2025 ha sido el foco de críticas en los medios de comunicación y redes sociales. A solo dos meses de emisión, han expulsado a tres hermanitos y dos más han tenido que abandonar la casa por problemas de salud.

La casa de Gran Hermano con los originales y los nuevos

“Quiero dirigirme en particular a Luca. Te llamé varias veces la atención por este motivo y hace unas horas tuviste una discusión dejaste entrever información sensible del exterior (...) Y quiero decirte nuevamente que serás sancionado, y no me es grato informarte, que ahora mismo debes abandonar mi casa. Estás fuera del juego y quedaste expulsado", sentenció el Big en contra de Luca, el último expulsado de la competencia.

La nueva edición del reality no ha gozado de un buen momento por su casting. Esto se volvió a realzar en las últimas horas, cuando el influencer “El Laucha” habló sobre la posible salida de otro hermanito de la casa por problemas de salud.

Quién se podría ir de la casa en Gran Hermano 2025

De acuerdo con el creador de contenidos, Katia “La Tana” estaría en riesgo de irse de la casa. Tras salir de un cuadro gripal, la oriunda de La Matanza no se habría recuperado al 100%, por lo que sigue en consulta con el médico de la casa. “La Tana sigue con el médico y en la casa están diciendo que si sigue mal...”, destacó El Laucha.

Katia "La Tana" junto con Santiago del Moro.

De seguir con cuadro médico complejo, La Tana no tendría más opción que abandonar la competencia y retirarse por la puerta giratoria. "La Tana sigue con el médico y en la casa están diciendo que si sigue mal... la van a mandar para afuera en la giratoria", sentenció el influencer.

Qué otros hermanitos se fueron de la casa por problemas de salud

Otra de las personas que abandonó la casa por un cuadro de salud fue Andrea, una de las hermanitas más queridas de la edición. Pese a ser una de las favoritas por sus estrategias, la instructora debió salir de la casa como consecuencia de un aneurisma cerebral.

“La tuvieron que sacar por una cuestión de salud. La sacaron por un aneurisma cerebral. Ella ya lo había tenido antes y ahora estaba con dolores. Salió por precaución”, reveló la periodista Naiara Vecchio sobre el cuadro médico de Andrea.