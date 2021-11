Roberto García Moritán fue el invitado de esta noche en “Polémica en el Bar”, pero más allá de sus dichos, fue un enfrentamiento con Flavio Azzaro se convirtió en el verdadero tema de conversación en las redes sociales.

El cruce comenzó al hablar sobre las elecciones del pasado domingo. “En los cuatro años de Mauricio Macri, se imprimieron 750 mil millones de pesos. En los últimos seis meses, el oficialismo imprimió 605 mil millones de pesos”, señaló García Moritán.

"El marido de Pampita", el apodo de Roberto García Moritán que enoja a la modelo. (Foto: Instagram)

Como respuesta, Flavio Azzaro aseguró que en el gobierno de Macri se tomó deuda. “Esa es otra pavada más”, aseguró Moritán, a lo que el periodista repreguntó: “¿Es una pavada que tomaron deuda?”

“Es una pavada decir que fue Macri el que nos endeudó. Todos los gobiernos, desde el 55 en adelante, nos fueron endeudando...”, trató de explicar el diputado electo.

Con ironía, Flavio dijo: “¡Discúlpeme, marido de Pampita... le hago una consulta!”.

“Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter y a notas fue cuando me puteaste a mí. Ahora veo que viniste preparado”, agregó Moritán. “Súbanle notas, porque si no pobre tiene que putearme cuando no estoy, ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en la revista”.

Azzaro sentenció: “¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol!”. Como respuesta, el esposo de Pampita dijo: “Tiene que hablar de mí, de Benjamín (Vicuña), yo tuve que googlear cómo se llamaba porque lo quería saludar y le dije ´hola Flavio´ cuando llegué”.

“Sos el marido de Pampita nada más”, siguió Flavio, mientras le preguntaba al empresario sobre a qué se dedicaba.

Cómo le fue a Roberto García Moritán en las elecciones

Roberto García Moritán durante las elecciones. (Foto: Teleshow)

Tras las elecciones del pasado domingo y el triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el marido de la conductora será diputado de la Legislatura desde el próximo 10 de diciembre.