Si algo tenía que pasar para que el público enloqueciera era ver a el exmarido y el actual de Carolina “Pampita” Ardohain (43) juntos y jugando al fútbol. Es que, Roberto García Moritán (42) reposteó una serie de historias en los que se lo ve a él y a Benjamín Vicuña (42) compartiendo un partido y una cena con amigos en común.

//Mirá también: Pampita enterneció las redes con fotos de su hija Ana jugando en la bañera en un “día de spa”

Moritán y Vicuña tienen una excelente relación. (Instagram/@robergmoritan)

Cuando le consultaron a García Moritán sobre cómo se armaron los equipos, el candidato a legislador porteño expresó: “Los blancos contra el resto del mundo”, por lo que acto seguido aparece Benjamín corriendo y señalando la camiseta que llevaba puesta del Colo Colo, agregó: “Guarda con esta eh, guarda con esta”.

Ambos formaron parte del mismo team y cuando fueron a cenar se sacaron una foto juntos, motivo por el cual deja en evidencia la excelente relación que tienen como familia ensamblada.

Qué dijo Moritán de la separación de La China Suárez y Benjamín Vicuña

“La verdad es que no tengo información sobre este tema y preferiría no opinar”, respondió el empresario en una entrevista para Mitre Live cuando le consultaron su opinión ante la sorpresiva separación de Vicuña y Suárez.

La emotiva foto que la China Suárez le tomó a Pampita y Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @/guilleardohain

Sin embargo, el marido de Pampita agregó que Benicio, Beltrán y Bautista, los tres hijos que comparte su mujer con el actor. “Están bien, están espectaculares. Los tres con una personalidad muy diferente, cariñosos, inteligentes. Espectaculares los tres”.

Desde un móvil para “Los ángeles de la mañana” a la modelo también le consultaron por su exmarido, pero no se mostró muy receptiva ante la pregunta, quien expresó molesta: “¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver”.